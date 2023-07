ČIŽP stanovila Precheze novou pokutu za únik oxidu siřičitého

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) uložila novou pokutu přerovské chemičce Precheza za únik oxidu siřičitého do ovzduší v říjnu 2014. Serveru Seznam Zprávy to potvrdil mluvčí inspekce Jiří Ovečka. Výši pokuty inspekce neuvedla, odkázala na to, že rozhodnutí bylo chemičce odesláno teprve před několika dny a firma se může odvolat. Precheza je součástí holdingu Agrofert, patřícího do svěřenského fondu bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO). Mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský ČTK sdělil, že společnost jednotlivé procesní kroky nekomentuje.

Precheza má podle inspekce zaplatit pokutu za to, že na podzim roku 2014 ohrozila desítky tisíc obyvatel. "ČIŽP vydala ve věci ‚Precheza‘ rozhodnutí o přestupku a stanovila pokutu," sdělil serveru mluvčí ČIŽP bez bližších podrobností.

Inspekce uložila chemičce pokutu již v únoru 2016, ministerstvo životního prostředí ji ale letos na konci dubna zrušilo. Zrušení předcházelo rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (NSS) z konce loňského roku, podle kterého mělo ministerstvo srozumitelněji zdůvodnit, proč snížilo Precheze pokutu ze sedmi milionů korun na 500 000 Kč.

"Ministerstvo životního prostředí po posouzení spisového materiálu dospělo k závěru, že vady vytýkané Nejvyšším správním soudem nelze zhojit v odvolacím řízení, a proto rozhodnutí České inspekce životního prostředí zrušilo a inspekci uložilo nové posouzení celé věci," řekla mluvčí resortu Lucie Ješátková v květnu Seznam Zprávám.

Oxid siřičitý unikl v Precheze do ovzduší v noci na 29. října 2014 při rozjezdu linky na výrobu kyseliny sírové. Podle tehdejších dat Českého hydrometeorologického ústavu byl limit překročen až šestatřicetkrát. Většina lidí tou dobou spala, dva policisté ve službě se ale nadýchali vzduchu nasyceného oxidem siřičitým a museli do nemocnice kvůli popálení a poleptání hrtanu. V únoru 2015 inspektoři ČIŽP řekli ČTK, že firma porušila podmínky stanovené pro náběh linky na výrobu kyseliny sírové a inspekce s chemičkou zahájila správní řízení.

Inspekce nejprve udělila Precheze pokutu sedm milionů Kč. Chemička ale vinu odmítla a proti rozhodnutí se odvolala k nadřízenému ministerstvu životního prostředí vedenému Richardem Brabcem (ANO). To pokutu snížilo na půl milionu korun. Argumentovalo, že nejsou přesvědčivé důkazy, že jedovatá látka pocházela z Prechezy. Pokutu firma nakonec dostala, protože nový nájezd výroby úřadům nehlásila s dostatečným předstihem nejméně 24 hodin. Precheza poté na ministerstvo podala žalobu k NSS, podle právníka chemičky Pavla Dejla mělo řízení řadu vad.

