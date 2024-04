Seznam Zprávy: Precheza dostala za únik oxidu siřičitého novou pokutu

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přerovská chemička Precheza dostala za únik oxidu siřičitého do ovzduší v říjnu 2014 od České inspekce životního prostředí (ČIŽP) novou pokutu. Uvedl to dnes server Seznam Zprávy. Podle jeho informací má Precheza zaplatit půl milionu korun. Firma se může odvolat, případ by pak řešilo ministerstvo životního prostředí (MŽP).

Úřady a soudy se případem zabývají opakovaně. ČIŽP udělila Precheze pokutu za stejnou událost už potřetí. "Rozhodnutí bylo doručeno právnímu zástupci společnosti a nyní běží lhůta, kdy se společnost může odvolat. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí ještě není pravomocné, nemůžeme v současné chvíli sdělovat podrobnosti," sdělila serveru mluvčí inspekce Miriam Loužecká.

Precheza je součástí holdingu Agrofert, který patří do svěřenského fondu bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO). Agrofert se vyjádřit odmítl. "I v tomto případě platí, že naše jednotlivé procesní kroky nekomentujeme,“ řekl serveru mluvčí holdingu Pavel Heřmanský.

Oxid siřičitý unikl v Precheze do ovzduší v noci na 29. října 2014 při obnově výroby kyseliny sírové po technologické přestávce. Podle tehdejších dat Českého hydrometeorologického ústavu byl limit oxidu siřičitého překročen až šestatřicetkrát. Většina lidí tou dobou spala, dva policisté ve službě se ale nadýchali vzduchu nasyceného oxidem siřičitým a museli do nemocnice kvůli popálení a poleptání hrtanu. V únoru 2015 inspektoři ČIŽP řekli ČTK, že firma porušila podmínky stanovené pro náběh linky na výrobu kyseliny sírové a inspekce s chemičkou zahájila správní řízení.

V únoru 2016 inspekce uložila chemičce pokutu sedm milionů korun, MŽP o rok později trest změnilo a Precheza měla zaplatit 500 000 korun. Firma podala žalobu, kterou v červnu 2020 zamítl pražský městský soud. Precheza poté podala kasační stížnost a Nejvyšší správní soud v prosinci 2022 zrušil jak rozsudek soudu, tak rozhodnutí ministerstva s tím, že nebylo srozumitelné. Ministerstvo proto vrátilo případ inspekci životního prostředí, která loni v červenci udělila novou pokutu 500.000 korun, kterou ale v prosinci opět zrušilo MŽP.

