Shell zaplatí odškodnění zemědělcům v Nigérii za znečištění ropou

Ropná společnost Shell zaplatí odškodnění 15 milionů eur (přes 360 milionů korun) čtveřici zemědělců v Nigérii kvůli znečištění, které způsobily úniky ropy. Informuje o tom agentura Reuters. Náhradu škod firma vyplatí poté, co se jí nepodařilo před soudem prokázat, že úniky byly způsobené sabotáží. Peníze půjdou zemědělcům, jejich dědicům a místním komunitám.Zmíněné úniky ropy se staly v letech 2004 až 2007 v oblasti ústí řeky Niger, kde Shell vede těžební aktivitu. Ropnou firmu zažalovala čtveřice zemědělců z Nigérie za pomoci mezinárodní ekologické organizace Friends of the Earth (Přátelé Země). Ta také dojednala s nizozemskou společností výši odškodnění.

"Díky této kompenzaci můžeme znovu obnovit naše komunity. Můžeme začít investice do našeho životního prostředí," uvedl Eric Dooh, syn jednoho ze zemědělců, který původně Shell zažaloval a v průběhu řízení zemřel. Zemědělci tvrdili, že úniky ropy znečistily půdu a vodní zdroje, čímž přišli o podstatnou část obživy.

"Dohoda není přiznání odpovědnosti," uvedla ropná společnost. Tu k vyplacení odškodnění přiměl konečný rozsudek nizozemského soudu z loňského roku. Firmě se nepodařilo prokázat svá tvrzení, že úniky ropy způsobily akty sabotáže, na čemž Shell trvá i po rozsudku.

Soud také firmě nařídil, aby instalovala systém, který dokáže úniky ropy, které ničí životní prostředí a podmínky v oblasti, odhalit. To se podle firmy i organizace Friends of the Earth již stalo. Ropný průmysl patří mezi hlavní zdroje znečištění v Nigérii, uvedla stanice BBC.

