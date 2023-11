Shromáždění ve Valašském Meziříčí požadovalo spravedlivé vyšetření otravy Bečvy

Foto | Miroslav Přikryl / Český rybářský svaz

Spravedlivé vyšetření otravy řeky Bečvy požadovali lidé, kteří se dnes odpoledne sešli na náměstí ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku. Shromáždění Demokracii a Bečvu máme jen jednu přilákalo stovky lidí. V ruce měli karty s nápisem Bečva nevyšumí, lidé také měli transparenty "Bečva už nesmrdí, soud a rozsudek ANO", "Chemie? Za 5!" či transparent s namalovanou rybou a textem: Ubývá míst, kam chodívala pro vodu.

Vsetínský okresní soud v říjnu rozhodl, že otravu řeky Bečvy v roce 2020 způsobila rožnovská společnost Energoaqua. Trest ale firmě neuložil a ředitele podniku Oldřicha Havelku zprostil obžaloby. Firma se při havárii mohla dopustit přestupku, věc proto soud postoupil České inspekci životního prostředí (ČIŽP). Rozsudek není pravomocný.

Smyslem shromáždění je podle zástupce pořadatelů Jana Husáka podpora demokracie, svobody i právního státu. "Zasazujeme se o spravedlivé vyšetření kauzy Bečva, to spolu velice úzce souvisí," uvedl Husák. Rozhodnutí vsetínského soudu je podle něj nepochopitelné, když soudkyně na jednu stranu zprostila viny ředitele firmy, na druhou stranu uvedla, že havárii firma způsobila, a postoupila věc ČIŽP. "Té inspekci, která nezajistila důkazní materiál. Rozhodnutí soudu je: Nemáme důkazy, ale myslíme si, že to udělala Energoaqua. To nám přijde hodně zvláštní," řekl ČTK Husák. Bečva se podle něj stala kvůli řadě pochybení symbolem dysfunkčnosti státu, na druhé straně také symbolem angažovanosti lidí.

Za zásadní důkazy, že ryby otrávily kyanidy, považoval soud znalecké posudky, videa, fotografie, odborná vyjádření nebo výpovědi svědků. Nepodařilo se však zjistit, co přesně se v podniku před otravou řeky stalo. Kvůli chybějícím vzorkům vody z řeky ze dne havárie neexistuje podle soudkyně žádný přímý důkaz o vině firmy Energoaqua, svědčí však proti ní větší množství jiných skutečností. Zmínila například odpadní vodu se zvýšeným množstvím kyanidů, která vytékala z kanálu podniku den po havárii a o několik dní později zjištěné značné množství kyanidů také v sedimentech ve vyústi podniku i jejích dosazovacích nádržích. Firma i Havelka vinu opakovaně odmítli.

Energoaqua spravuje tovární areál bývalé Tesly v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku, kde zajišťuje i čištění odpadních vod. Z areálu vytékají přes 13 kilometrů dlouhým kanálem, který ve Valašském Meziříčí ústí do Bečvy. Podle obžaloby se znečištění do řeky dostalo právě tímto kanálem. Zástupci firmy to odmítli. První ryby podle nich začaly hynout zhruba 3,5 kilometru od této vyústi, je tedy podle nich vyloučeno, aby původcem ekologické havárie byla Energoaqua. Za pravdu jim dávají i někteří vědci a rybáři. Blíže místu úhynu prvních ryb má výusť valašskomeziříčská chemička Deza z holdingu Agrofert, patřící do svěřenských fondů expremiéra a šéfa ANO Andreje Babiše. Soud však Dezu jako možného původce havárie s odkazem na znalecké posudky vyloučil. Tehdejším ministrem životního prostředí byl Richard Brabec (ANO), který byl kvůli vyšetřování havárie terčem kritiky.

Na akci dnes promluvil také ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Lidé podle něj tři roky po havárii prožívají frustraci a pocit, že není spravedlnosti učiněno za dost a že zákony, systémy a principy, které obsahuje demokracie, jsou nedokonalé. Uvedl také, že respektuje nezávislost soudů a že nedokáže ovlivnit situaci, která se stala, vyšetřování a soudní řízení. "Ale dokáži ovlivnit to, aby se situace neopakovala, a pokud by se opakovala, aby byl viník dopaden," uvedl Hladík. Připomenul, že je připravena novela vodního zákona, nechal také prověřit rozhodnutí, která ministerstvo a inspekce daly jako podklad vyšetřovatelům.

Jakub Hruška z Akademie věd a Karlovy univerzity upozornil na to, že rozsudek okresního soudu ve Vsetíně odporuje přírodním zákonům. Hruška je jedním z odborníků, kteří napsali otevřený dopis premiérovi a ministrům. Poukazují v něm na to, že rozsudek, který byl v kauze Bečva vynesen, není postavený na doložených reálných faktech a znepokojuje veřejnost v otázce důvěry ve spravedlivý právní stát. K jejich dopisu připojilo svůj podpis podle on-line verze přes 1100 lidí. Petici lidé podepisovali také na valašskomeziříčském náměstí. Žádají o přezkoumání dokumentů, postupu soudního znalce Jiřího Klicpery i státních zástupců, kteří případ dozorovali, také činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů a vedení kriminální policie ve Zlínském kraji. Dořešit by se měla podle nich kompenzace škod, které byly způsobeny Českému rybářskému svazu v povodí Bečvy.

