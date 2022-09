Síkela: Vláda ve středu projedná varianty státního obchodníka s energiemi

Břetislav Machaček 5.9.2022 10:15

Státem(vládou) vybraná firma bude za tučnou provizi kupovat pro státní

správu plyn. Nikoliv tedy stát, ale "vybraná" firma. Jsem zvědav, kdo v ní

bude mít zaťaté pařáty a mít tu tučnou provizi z obchodu. Kde mimo burzy

bude nakupovat? Z Ruska je to fuj a odjinud nemá cena plynu strop, ale pouze kopíruje ceny na burze. Takže on ten plyn asi bude, ale kolikpak

bude stát i s tou provizí? Nebude to plyn za "všechny prachy"? Ono to

může být jako s plynem v zásobnicích, který byl nakoupen za doslova

nekřesťanské peníze, aby vůbec nějaký byl. Nákup v nouzi bez dlouhodobých

smluv a kontraktů je vždy méně výhodný, než ten z kontraktů přímo od nejlevnějšího dodavatele. Bohužel obchod už neřídí ekonomové, ale pouze politici, co plní příkazy diktátora, aby byla cena co nejvyšší a produkce aby byla pro nekonkurenceschopného producenta konečně taky zisková. To se

mu taky od ledna daří a tak mu stoupá produkce i vývoz. Dosáhl svého cíle

a nyní potřebuje tuto situaci udržet co nejdéle s udržováním napětí na

trhu i prodlužováním války. Ty miliardy za zbrojní skladový šrot za to

stojí, když se náklady oklikou vracejí ve formě zisku z plynu. Opravdu

majstrštych, který je nic nestojí a ještě jim pomůže vytvořit dlužníka

za zbraně a peníze na provoz státu, který bude na věky věků ten dluh

splácet i s úroky. Jsem zvědav na tu "vybranou" obchodní firmu a na tu

"výhodnost" pro stát. To jako stát nedisponuje vlastními odborníky na

obchodování s plynem? Jací pak sedí na ministerstvech vůbec odborníci?

To oni budou kontrolovat výhodnost obchodů přes privátního obchodníka?

No tě prd, tak to bude zase tunel na státní pokladnu, když to budou

dozorovat ti, kteří to nejsou schopni pro stát výhodně nakupovat sami!

