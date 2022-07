Sinice v Brněnské přehradě rostou navzdory opatřením kvůli velkému suchu a horku

Foto | stc4blues / Flickr Ilustrační foto

Kvalita vody v Brněnské přehradě má podle hygieniků sníženou jakost i přes to, že již v půlce dubna Povodí Moravy začalo do vody přidávat síran železitý pro srážení fosforu a spustilo provoz vzduchovacích a míchacích věží, které vodu provzdušňují a vertikálně promíchávají. Kvůli vysokým teplotám a minimálnímu průtoku ve Svratce to ovšem nestačí k tomu, aby sinice nezačaly růst a nezhoršovaly kvalitu vody. Proto chce Povodí Moravy v dalších pěti letech opatření ještě zintenzivnit, uvedl mluvčí Petr Chmelař.

Letošní podmínky jsou v porovnání s loňským a předloňským létem, kdy opatření plně postačovala, odlišné. Průtoky v řekách jsou silně podnormální, protože po suché zimě přišlo suché jaro a červen byl nadprůměrně teplý. V přehradě se tak jen minimálně mění voda a čím je tepleji, tím lépe sinice rostou. "Srážení fosforu dle výsledků monitoringu funguje velmi dobře a z podrobných dat je zřejmé, že většina rozpuštěného fosforu je zachycena koagulantem (síran železitý) a do nádrže se nedostává jako hlavní živina pro rozvoj sinic. V letošní sezoně představuje velký problém nízký průtok, který od začátku dávkování dosahuje pouze 3,55 metru krychlových za vteřinu, což je hluboko pod dlouhodobým průměrem," uvedl ředitel pro správu povodí Antonín Tůma z Povodí Moravy.

Přehradu nechalo město vyčistit na konci prvního desetiletí tohoto století, protože situace byla neúnosná. Koupat se ve vodě nedalo ještě před začátkem prázdnin, protože byla zcela zelená. Důvodem byla nejen absence čistíren odpadních vod v obcích nad přehradou, ale také vypouštění odpadních vod z chat okolo přehrady. Dnes už čistírny nad přehradou jsou, ale chataři problémem zůstávají, i když nevypouštějí odpadní vody přímo do přehrady.

Problém je to, že průměrné i maximální teploty rostou, přičemž množství srážek zůstává zhruba stejné. Vypaří se tak více vody než v minulosti, proto jsou epizody sucha častější a intenzivnější. V poslední třetině června a na začátku července letos stoupaly teploty nad tropickou třicítku a celkový počet tropických dnů v porovnání s minulostí roste. Tůma však upozornil na to, že současné množství sinic není díky opatřením nikterak extrémní a dosahuje pouze malých hodnot ve srovnání s tím, kolik jich v přehradě bylo před rokem 2009.

