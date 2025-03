Škoda Auto by mohla vyrábět v hybridní verzi i menší modely, řekl Povšík Seznamu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Sergey Kohl / Shutterstock

Automobilka Škoda Auto by mohla v budoucnu vyrábět v hybridní a plug-in hybridní verzi i menší modely. Navrhované rozložení pokut za emise do tří let podle předsedy odborů automobilky Jaroslava Povšíka situaci automobilky zlepší, stačit ale zřejmě nebude. Řekl to v rozhovoru, který zveřejnil server SeznamZprávy Zda Škoda Auto získá souhlas mateřského koncernu Volkswagen k výrobě modelu Octavia v elektrické verzi, podle Povšíka zatím není jasné. "Budeme se držet i plug-in hybridů a budeme dělat mix. Pokud to půjde, tak až do roku 2035, kdy mají skončit spalovací motory. My půjdeme dál a najdeme řešení," řekl Povšík. Rozšíření portfolia o hybridní verze dalších modelů podle něj bude vyžadovat oživení v dodavatelském sektoru. "Jak jsme věřili na e-mobilitu, už jsme jim nedali šanci a oni některé věci přestali vyrábět. Teď se k tomu musí zase vrátit, vyvíjet a vyrábět," doplnil Povšík.

Elektrická auta Škoda Auto vyrábět chce, lepším prodejům ale podle Povšíka brání drahé baterie. Změny v automobilovém průmyslu podle něj vyžadují víc času a prostoru. "Odsuňte pokuty za gramy oxidu uhličitého a podmiňte vše tím, že chcete vidět investice. My vám to předvedeme, vzchopíme se, začneme úplně jinou mobilitu," řekl webu.

Zatím nejasná zůstává podle něj budoucnost závodu ve Vrchlabí, kde se vyrábí klasické převodky. "Získali jsme jen čas to na něco přebudovat. Soutěžíme tam například o e-pohony v rámci celého koncernu," uvedl předseda odborů. Výroba ve Vrchlabí se podle něj přestane vyplácet při 700 kusech denně, aktuálně závod, kde pracuje zhruba 1100 lidí, vyrábí 2300 kusů.

Návrh Evropské komise na rozložení pokut za emise z jednoho roku do tří let podle Povšíka zřejmě stačit nebude, některá výroba může skončit. "Ještě jsme to nedopočítali. Zlepší se to, ale nestačí to. Pro nás, pro masového výrobce, který vyrábí milion aut a více, to prostě nestačí," dodal Povšík.

