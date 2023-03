Skotsko jako první zakázalo anestetika škodlivá pro životní prostředí

Foto | philippe spitalier / philippe spitalier / Unsplash K podobnému opatření pravděpodobně v příštích letech přistoupí i další země, včetně mnoha evropských.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Skotsko se stalo první zemí na světě, která ve svých nemocnicích přestala používat anestetikum desfluran kvůli hrozbě, kterou představuje pro životní prostředí. Informoval o tom server BBC News, podle kterého skotští zdravotníci nyní budou smět plyn použít pouze za výjimečných okolností. Zákaz v této části Británie by měl snížit množství emisí odpovídající tomu, kolik je jich za rok vyprodukováno při dodávání energie 1700 domácnostem.

Podle státního zdravotnického systému (NHS) má desfluran, který se používá k udržení lidí v bezvědomí, až 2500krát větší takzvaný potenciál globálního oteplování než oxid uhličitý. Potenciál globálního oteplování ukazuje, kolik tepla v atmosféře zachytí skleníkový plyn v určitém časovém horizontu ve vztahu k oxidu uhličitému.

Některé britské nemocnice již používání desfluranu omezily. V posledních několika letech jej přestalo používat více než 40 zdravotnických zařízení v Anglii a řada nemocnic ve Walesu. NHS v Anglii se navíc chystá od roku 2024 zavést podobný zákaz jako Skotsko.

Podle analýzy NHS týkající se používání desfluranu v roce 2020 by se jeho zákazem ve všech nemocnicích NHS v Anglii snížily škodlivé emise odpovídající množství, které je vyprodukováno napájením 11 000 domácností ročně.

K podobnému opatření pravděpodobně v příštích letech přistoupí i další země, včetně mnoha evropských, podotkla BBC.

Anesteziolog Kenneth Barker za šokující označil zjištění, že anestetikum, které používal více než deset let při mnoha velkých i rutinních operacích, je tak škodlivé pro životní prostředí.

"V roce 2017 jsem si uvědomil, že množství desfluranu, které jsem použil při běžné denní práci anesteziologa, mělo za následek emise odpovídající tomu, jako kdybych ten den ujel 1078 kilometrů," řekl. "Rozhodl jsem se ho přestat okamžitě používat a mnoho kolegů anesteziologů se přidalo," dodal.

Mnoho nemocnic přešlo na bezpečné a účinné anestetické plyny s menším potenciálem globálního oteplování, jako je sevofluran, nebo na používání alternativních neplynných anestetik a účinnějšího vybavení. Celkem tvoří anestetické plyny asi dvě až pět procent uhlíkové stopy NHS.

"Stále více anesteziologů v Británii si uvědomuje rozsah škod, které tento plyn může způsobit životnímu prostředí, a rozhodli se ho přestat používat - a já jsem na to hrdý," řekl Helgi Johannsson, který je předsedou profesního orgánu Royal College of Anaesthetists. Dodal, že je to ale pouhý začátek a "kapka v moři" uhlíkové stopy NHS.

"NHS je odvětví, které je opravdu náročné na emise uhlíku. Musíme se soustředit i na všechny ostatní důležité věci, které mohou mít vliv - například na problém starých nemocničních budov, které se obtížně vytápějí, a na snížení počtu cest, které pacienti absolvují," uvedl.

reklama