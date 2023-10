Slévárna Heunisch podle vedení firmy vyčerpala možnosti snížení zápachu z výroby

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Brněnská Slévárna Heunisch nedokáže při využití existujících možností eliminovat zápach ze své výroby. Nedokáže také dlouhodobě dodržovat limit těkavých organických látek (TOC), jehož výši jí nařídil jihomoravský krajský úřad snížit na třetinu. Novinářům to řekli ředitel slévárny Jens Heunisch a vedoucí výroby Ondřej Bouška. Podnik podle nich dva roky zkoušel kvůli omezení zápachu odlišné výrobní materiály a technologie. Proti zápachu protestují obyvatelé z okolí slévárny.

"Jsme jediná slévárna konfrontovaná s takto nízkým limitem na TOC. V současné době bohužel neexistuje dostupná technika, která by nám umožnila emise okamžitě takto snížit. Rádi bychom k dodržování tohoto limitu postupně dospěli, ale bude zapotřebí roky výzkumu," uvedl Heunisch.

Protesty obyvatel z okolních čtvrtí vedly k tomu, že Jihomoravský kraj stanovil nové podmínky pro provoz slévárny. Mimo jiné je to přísnější limit pro těkavé organické látky a častější měření emisí, a to i u deseti nových látek, které se v jiných slévárnách neměří. Emise by měly klesnout na třetinu. Proti tomuto rozhodnutí se slévárna odvolala k ministerstvu životního prostředí, to ale dalo loni v červenci zapravdu krajskému úřadu.

Rozhodnutí letos v dubnu potvrdil i brněnský krajský soud, k němuž podala slévárna žalobu. Vedení firmy průběh soudního sporu až do jeho skončení nechce komentovat. Neupřesnilo ani, zda podalo kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

Slévárna Heunisch v brněnské Líšni vyrábí odlitky z šedé litiny složitých tvarů, které využívají výrobci nejen v automobilovém průmyslu. Právě složitost těchto tvarů vyžaduje použití dvou různých směsí. Z jedné je vyrobena forma a z druhé potom jádra, která umožňují vytvářet v odlitku dutiny. Největší množství emisí vzniká při tuhnutí taveniny a vytloukání odlitků z formy.

"Testovali jsme různé materiály i různé technologie výroby a v současné době využíváme to nejkvalitnější, co má současné slévárenství k dispozici. Pach se ale ani tak nepodařilo snížit. V současné době ještě čekáme na výsledky testů u technologií, které mají omezovat zápach u výduchů," doplnil Bouška.

Naprostá většina výroby slévárny je určená pro zahraniční trh. Čtyři procenta odlitků ze šedé slitiny loni putovala k tuzemským odběratelům, zejména pro traktorovou výrobu firmy Zetor Tractors, se kterou továrna sousedí, a také do společností Tedom a Bock.

