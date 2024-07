Smrt devatenáctileté turistky vyostřila v Rumunsku debatu o medvědech

Karel Zvářal 11.7.2024 13:30

Co je varovné, že medvěd si hlídal svou kořist, nechtěl záchranáře k oběti pustit. To by si měli uvědomit všichni ti, kdož hlásají, že medvědi nejsou přemnožení a "potrava není problém". Při té hustotě, výskytu jiných šelem, množství vzájemných kontaktů, stresu, je riziko napadení velmi vysoké. 2ž lidí za 20 let není zrovna málo, a ti zranění můžou být rádi, že vyvázli "jen tak tak". Regulace je tedy na místě, o tom snad nebude již sporu.

Odpovědět