Sněmovna podpořila jednotné environmentální stanovisko při povolování staveb

Zrychlit a zjednodušit povolování staveb z hlediska ochrany životního prostředí má nový institut takzvaného Jednotného environmentálního stanoviska (JES). Zákon, který ho má zavést, v úvodním kole podpořila Sněmovna. Stanovisko bude podle ministerstva životního prostředí zahrnovat požadavky na posouzení dopadů na životní prostředí až podle devíti platných zákonů. Změna má přinést vyšší přehlednost a srozumitelnost pro stavebníky i investory a zrychlí povolovací procesy. Předloha odolala návrhu na vrácení vládě k dopracování, který kvůli svým výhradám vznesla bývalá ministryně pro místní rozvoj a nynější místopředsedkyně Sněmovny Klára Dostálová (ANO).

Sněmovna naproti tomu prodloužila lhůtu pro projednání ve výborech o 20 dní na 80 dní. Návrh nového zákona o jednotném environmentálním stanovisku souvisí s novelou nového stavebního zákona, kterou dnes Sněmovna v úvodním kole také projednávala. Změna stavebního zákona má především zrušit již schválený ale zatím nefungující Nejvyšší stavební úřad.

Zákon o JES má podle vládního návrhu začít platit k 1. červenci příštího roku. Stanovisko budou vydávat ve stanovených případech krajské úřady, v ostatních případech úřady obcí s rozšířenou působností. U některých záměrů podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) bude vydávat jednotné stanovisko ministerstvo životního prostředí. Půjde třeba o ropné rafinerie, elektrárny nad stanovený výkon, železniční tratě nebo například hutě.

Stavebník bude moci o vydání stanoviska požádat před řízením o povolení záměru. Pokud o něj nepožádá, vyžádá si ho u patřičného úřadu stavební úřad. Povolení bude platit pět let a bude možné ho prodloužit. Na žádost stavebníka bude možné stanovisko i změnit. V rámci posuzování vlivů na životní prostředí, takzvané EIA, bude stanovisko současně i stanoviskem EIA. Bude se to týkat staveb, které vyjmenovává příloha k zákonu o EIA. Stanovisko bude podkladem pro všechny stavební záměry. Bude se to týkat i takzvaných vyhrazených staveb, které budou spadat do pravomoci Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu.

"Přínosem Jednotného environmentálního stanoviska je i právní jistota pro stavebníky a investory. Povolovací orgány budou posuzování jednotlivých složek životního prostředí koordinovat, zatímco dnes posuzování často probíhá odděleně, navíc u různých správních úřadů," uvádí ministerstvo životního prostředí.

Bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) uvedl, že na tomto návrhu začalo pracovat jeho ministerstvo již v roce 2020. Nakonec ale dalo přednost sloučení povolovacích procesů prostřednictvím nového stavebního zákona. Kdyby platil nový stavební zákon v té podobě, v jaké byl schválen, pak by podle něj bylo jednotné environmentální stanovisko zbytečné. Nynější návrh podle něj znamená pouze o jedno razítko navíc a je krokem zpět.

