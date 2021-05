Sněmovnu čeká bitva o omezení minimální výměry vlastních honiteb

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Nathalie Hausser / Flickr Novela má zjednodušit administrativu spojenou s lovem lesní zvěře. Jejím cílem je usnadnit redukci počtu přemnožené spárkaté zvěře, která ničí nové lesní porosty a brání tak obnově lesů.

Sněmovnu čeká bitva o snížení minimální výměry vlastních honiteb, která by reflektovala soukromé vlastnictví pozemků. Poslanci by mohli také umožnit lov prostřednictví lukostřelby. Změny by se mohly stát součástí vládní myslivecké novely, kterou dolní komora poslala do závěrečného kola schvalování.

Snížení minimální výměry vlastních honiteb z 500 hektarů na polovinu navrhl někdejší ministr zemědělství Petr Bendl (ODS). Podle něj by to umožnilo lépe se vypořádat s obnovou lesních porostů a škodami, které působí zvěř na zemědělských pozemcích. Sněmovní zemědělský výbor tuto změnu ale odmítl. Bendl chce také umožnit vlastníkům zemědělských pozemků lovit zvěř za stanovených podmínek a zavést povinnost stanovit plán lovu pro všechny druhy spárkaté zvěře, mezi něž patří jeleni, daňci, srnci i divoká prasata.

Novela ruší povinnost úřadů nechat každých pět let vypracovávat posudky, aby se zjistilo, kolik má být v honitbě zvířat. Lovci také podle novely nebudou muset předkládat tzv. markanty - například spodní čelisti, ocas nebo obě uši od ulovené zvěře jako doklad plnění plánu lovu. Nahradit to má elektronizace evidence myslivosti. Ulovená zvířata se budou muset evidovat mobilní aplikací, na které bude muset být nahrané celé tělo. Současně se novelou zákona ruší papírové výkazy, vše bude elektronické.

Podle novely se nebudou také určovat tzv. normované počty zvěře v dané honitbě. Stát se bude vyjadřovat k plánu lovu pouze v případě, že se zjistí, že zvířata působí v lokalitě příliš velké škody. Připravované změny se týkají také souladu mysliveckého zákona a zákona na ochranu zvířat proti týrání, posílení pravomocí lesní stráže nebo povolení lovu poraněné zvěře.

