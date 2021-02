Soud ve Francii: Stát je odpovědný za pochybení v ochraně klimatu

Milan G 3.2.2021 22:11 Reaguje na Jakub Zamouřil

Nevím jestli jste to pochopil, ale i když se bude v tomto případě Macron a celá francouzská vláda stavět na hlavu tak se změnou klimatu nic neudělají.



Navrch co se týká CO2 tak Francie je v podstatě zelená tzn. vynikající https://www.electricitymap.org/map



Samozřejmě to není tak jak vy tvrdíte, že francouzská vláda jedná protiprávně/porušuje zákon/ v článku to popisují trochu jinak ,,Pařížský správní soud rozhodl, že francouzský stát je spoluodpovědný za pochybení v rámci boje proti globálnímu oteplování.,,.....Francie je tedy spoluodpovědná, ale to není porušení zákona a navíc je to názor jednoho, podle mně popleteného, soudce.

S kým je Francie spoluodpovědná?

Odpovědět