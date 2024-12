Soud zamítl žalobu obce Branov kvůli vyhlášení Národního parku Křivoklátsko

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Městský soud v Praze dnes zamítl žalobu obce Branov v jejím sporu s ministerstvem životního prostředí kvůli chystanému vyhlášení Národního parku (NP) Křivoklátsko. Spor se týkal zamítnutí rozkladu k námitkám obce proti vyhlášení NP. Předseda senátu Martin Lachmann uvedl, že se žalující straně nepodařilo v dostatečném rozsahu zpochybnit žalobou napadené rozhodnutí.Záměr prosazuje ministerstvo životního prostředí. S vyhlášením NP dlouhodobě nesouhlasí Svazek obcí Křivoklátska, do kterého patří včetně Branova 28 obcí. Vláda minulý týden podpořila návrh na vyhlášení parku. Cílem má být posílení ochrany a biodiverzity v oblasti, podle obcí k tomu ale není třeba vyhlašovat národní park. Upozorňují, že stav místních ekosystémů je podle odborných studií ve velmi dobrém stavu i v současné CHKO.

Advokátka obce Branov namítla, že jde o území, kde se hospodaří a není žádný důvod učinit závěr, že jsou to člověkem nepozměněné ekosystémy. Místní lidé se podle ní obávají narušení lesa, nepřejí si mít rozvrácený les za svými domy. Jaroslav Obermajer z Agentury ochrany přírody a krajiny odmítl, že by vyhlášení národního parku na Křivoklátsku mohlo způsobit rozvrat ekosystému. Poukázal na situaci v Podyjí, kde podle něj žádný rozvrat lesních porostů za dobu existence národního parku nenastal. Obhajoval také stanovení biotopů v návrhu, podle něj byla využita metodika dlouhodobě používaná od roku 2000 a není pravda, že by opomíjela vliv člověka.

Městský soud v Praze v říjnu zrušil rozhodnutí ministerstva životního prostředí, které zamítlo námitky Nižboru na Berounsku k záměru zřízení Národního parku Křivoklátsko. Námitky vrátil k dalšímu řízení. U soudu v Praze je podána zhruba desítka žalob křivoklátských obcí.

Obce považují současnou ochranu přírody na Křivoklátsku za dostatečnou, vyhlášení národního parku nesplňuje podle nich zákonné náležitosti. Podle MŽP by nový národní park měl chránit zdejší rozmanité lesy, skály a suťoviska, stepi, neprostupná údolí, kaňon řeky Berounky, domov desítek ohrožených rostlin a živočichů. Místní se obávají například regulace pohybu po území pro pěší, bude též zakázáno jezdit na kole mimo vyhrazená místa, ale také přílivu dalších turistů, jejichž počet už je podle řady starostů na hranici únosnosti. Zpráva MŽP o dopadech zamýšleného NP na region mimo jiné uvádí, že po vyhlášení NP lze očekávat zvýšení počtu návštěvníků téměř o 100 000 ročně.

NP Křivoklátsko má zabírat přes 100 kilometrů čtverečních, což představuje 16 procent současné chráněné krajinné oblasti.

