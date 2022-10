Španělsko, Francie a Portugalsko místo plynovodu MidCat dohodly potrubí v moři

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Dabarti GCI / Shutterstock Podmořské vedení surovin

Španělsko, Portugalsko a Francie se na summitu v Bruselu ve čtvrtek dohodly na novém energetickém projektu, který spojí Pyrenejský poloostrov se střední Evropou. Místo plynovodu MidCat, proti němuž měla výhrady Francie, chtějí postavit podmořské potrubí mezi přístavy Barcelonou a Marseille (BarMar), jímž by se měl v budoucnu dopravovat zejména zelený vodík. Informoval o tom deník El País.

Jde zatím jen o politickou dohodu, konkrétnější obrysy by projekt BarMar měl dostat na dalším setkání lídrů těchto tří zemí začátkem prosince ve španělském Alicante. Sejít se mají 9. prosince na okraj summitu unijních zemí ležících ve Středomoří (Euromed).

Projekt BarMar podle místopředsedkyně španělské vlády Teresy Riberaové také nahradí podvodní potrubí, které mělo spojit Barcelonu s italským Livornem. Riberaová to dnes řekla španělskému rozhlasu Antena 3. Uvedla rovněž, že nové podmořské potrubí by mohlo být postaveno za pět až sedm let.

"Dosáhli jsme dohody o nahrazení MidCatu novým projektem, která bude koridorem zelené energie a spojí Pyrenejský poloostrov s Francií, a tedy s evropským energetickým trhem," oznámil ve čtvrtek večer v Bruselu španělský premiér Pedro Sánchez po schůzce se svým portugalským protějškem Antóniem Costou a francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem.

Podle deníku El País dosáhla Francie svého, touto "ekologickou alternativou" končí snahy Madridu o postavení plynovodu MidCat. Ten měl vést přes Pyreneje a měl propojit severošpanělský region Katalánsko s jihem Francie. Madrid měl v tomto podporu Německa, prezident Macron byl ale proti. Argumentoval mimo jiné tím, že nejsou ani dostatečně využity dva existující plynovody mezi Španělskem a Francií. Deník El País s odvoláním na německé vládní zdroje v Bruselu nyní napsal, že i Berlín je s novou dohodou spokojen, jelikož jednání o MidCatu dlouho vázla na mrtvém bodě.

Konkrétní obrysy ale zatím tento více než 360 kilometrů dlouhý nový koridor pro zelenou energii nemá. Podle Sáncheze by měla prosincová schůzka v Alicante zejména stanovit lhůty pro budování nového potrubí a také jeho financování. Madrid a Lisabon se budou snažit získat na něj peníze z EU.

Barcelona byla pro tento projekt podle deníku El País vybrána proto, že má největší závod na zpětné zplynování kapalného plynu na Pyrenejském poloostrově a také největší zásobník pro zkapalněný plyn ve Španělsku. Tato země má také největší kapacitu pro zpětné zplynování kapalného plynu v EU. Marseille má pak výhodnou polohu pro distribuci plynu dál do Itálie, Rakouska a Německa.

