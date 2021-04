Splouvání Teplé Vltavy začne kvůli covidu nejdříve v červnu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | npsumava.cz V minulosti Teplou Vltavu splouvali vodáci bez jakéhokoliv omezení. Regulaci zavedl až návštěvní řád šumavského národního parku kvůli tomu, že nadměrný provoz lodí může mimo jiné ovlivnit populaci perlorodky.

Splouvání Teplé Vltavy letos opět začne nejdříve 1. června. Šumavský národní park posunul kvůli koronaviru termín o měsíc. Stejně tak učinil už loni. Zatímco v předchozích letech si lidé mohli zamlouvat termíny od 1. dubna, nyní se tak stane až od 20. května, sdělil mluvčí NP Šumava Jan Dvořák.

"V květnu se stejně smělo splouvat jen o víkendech a svátcích. Jelikož letos oba květnové svátky připadají na sobotu, jednalo by se o osm volných termínů. Směřujeme vše k tomu, abychom mohli začít splouvat od 1. června. Ale rozhodující bude samozřejmě aktuální epidemická situace a také s tím související opatření," řekl Dvořák.

Na 16 kilometrů dlouhý úsek Teplé Vltavy mezi Soumarským Mostem a Pěknou podléhající přísnějšímu režimu ochrany smí vodáci do 31. října. Zákaz splouvání platí ve chvíli, kdy výška hladiny u Soumarského Mostu klesne pod 50 centimetrů. Pokud je stav vody do 61 centimetrů, plavidla musí doprovázet průvodce. Bez něj smějí vodáci na Teplou Vltavu ve chvíli, kdy je výška vody nad 61 centimetrů. Při výšce hladiny 50 až 61 centimetrů smí vyjet denně maximálně 63 lodí. Pokud hladina vystoupá nad 61 centimetrů, denně na řeku může 180 plavidel. Lidé smí na řeku pouze na kánoi nebo kajaku. "Pramice nebo rafty jsou zakázány, protože by mohly poškodit dno řeky," uvedl Dvořák. Turisté hradí přes rezervační systém poplatek za loď 500 korun.

V minulosti Teplou Vltavu splouvali vodáci bez jakéhokoliv omezení. Regulaci zavedl až návštěvní řád šumavského národního parku kvůli tomu, že nadměrný provoz lodí může mimo jiné ovlivnit populaci perlorodky, která se údajně v tomto úseku na dně řeky vyskytuje. Loni úsek Teplé Vltavy splulo 2918 lodí. Rekordním byl po zavedení regulace splouvání rok 2016. Tehdy na řeku vyrazilo 3211 lodí.

