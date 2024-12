Návštěvníci Šumavy chápou význam mrtvého dřeva. Rozšiřovali by bezzásahová území!

Břetislav Machaček 11.12.2024 10:56

Tak za 1. Anketu prováděli ZAMĚSTNANCI NP! To je nezávislá anketa? Co ji

třeba předcházelo? Nebyla předtím přednáška o prospěšnosti bezzásahovosti?

Za 2. Ptali se někoho jiného, než turistů? Ptali se místních, nebo bývalých lesáků a vlastníků okolních lesů vně NP? Ptali se pilařů, kteří přišli

o blízkou surovinu a musejí kulatinu vozit odjinud ?

Za 3. Dostali stejnou možnost ovlivnit názory respondentů zastánci opačných názorů?

Totální amatéry lze opít rohlíkem a pak se jich zeptat na názor je zcela

obyčejná manipulace s názory na odborné otázky. Amatér snadno podlehne

názorům odborníků, protože je k tomu vychováván od dětství. Navíc tento

národ je posedlý autoritami a pokud slyší, že to tvrdí třeba profesor,

tak mu uvěří a dokonce mu umožní vládnout. Až po čase zjistí, že titul

není zárukou rozumu.

Na závěr pouze to, že lidé mladší, než 50 let nejsou schopni srovnávat

Šumavu před 30 roky a nyní. Ve dvaceti už ji možná vnímali, ale ti

mladší si ani nepamatují, jaká před 30 roky byla a je nyní. Navíc se

do lidí i v TV neustále hustí, jak nádherná je bezzásahová příroda

třeba v Kanadě, USA a nebo na Sibiři. Ano je, ale ty pralesy tam jsou

odjakživa, kdežto tu nebyly 500 let a nyní se překotně budují z lesů

hospodářských jakýmkoliv způsobem. Namnoží se kůrovec a nevadí ani

požár, hlavně, že z hospodářského lesa je co nejdříve bezzásahový

les. Lidstvo je lidstvem díky PRÁCI a nikoliv díky NICNEDĚLANÍ.

Je tu ale skupina příživníků, kteří si z nicnedělání udělali živnost

a naučili se to nicnedělání propagovat a prosazovat! Neustále jich

přibývá a potřebují, aby přibývalo i předmětu jejich "podnikání".

Co nový NP, CHKO, AOPK a odbor životního prostředí, tak teplé místo

pro takové lidi, kteří zakazují pracovitým v přírodě vytvářet hodnoty.



