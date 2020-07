Společné řešení odpadů v Olomouckém kraji podpořily desítky obcí

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Olesia Bilkei / Shutterstock Krajská odpadová akciová společnost má v příštích letech pro města a obce zajišťovat likvidaci zbytkového komunálního odpadu. Směsný komunální odpad totiž od roku 2024 nebude moci být ukládán do země. Schválený plán odpadového hospodářství zahrnuje vytvoření odpadových center, z nichž má být do spalovny odvážen zbytkový komunální odpad, který zůstane po předchozím třídění.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Zástupci desítky měst Olomouckého kraje již podepsali smlouvy o nákupu akcií od Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje, která má v příštích letech pro města a obce zajišťovat v kraji likvidaci zbytkového komunálního odpadu. Dalších 45 obcí se do projektu přidalo prostřednictvím spolku Odpady Olomouckého kraje, který bude jedním z přímých akcionářů firmy. ČTK to sdělila mluvčí kraje Eva Knajblová. Založení akciové společnosti schválili na podzim 2018 krajští zastupitelé.

"Počet vydaných akcií odpovídá počtu občanů měst a obcí, které jsou zapojeny do spolku Odpady Olomouckého kraje. Právě pro tento spolek servisní společnost od roku 2018 funguje. Jejím cílem je efektivní využívání komunálního odpadu," uvedl náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí Milan Klimeš (ANO).

Olomoucký kraj, v němž žije téměř 633 000 obyvatel, do společnosti plánoval při jejím založení vložit 6,6 milionu korun. V Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje mohou města, obce či jejich sdružení odkoupit akcie podle počtu obyvatel. Akcie už nakoupila Olomouc a také města Prostějov, Přerov, Uničov, Mohelnice, Konice, Lipník nad Bečvou, Šumperk, Úsov a Litovel, ale i obce Bludov a Šumvald. Dalších 45 vesnic je sdružených ve spolku Odpady Olomouckého kraje. "Díky jednotnému postupu bude nakládání s odpadem nejen efektivnější, ale také levnější. Nemluvě o tom, jak velký přínos to bude mít pro přírodu a životní prostředí," uvedl hejtman Ladislav Okleštěk (ANO).

Krajská odpadová akciová společnost má v příštích letech pro města a obce zajišťovat likvidaci zbytkového komunálního odpadu. Směsný komunální odpad totiž od roku 2024 nebude moci být ukládán do země. Schválený plán odpadového hospodářství zahrnuje vytvoření odpadových center, z nichž má být do spalovny odvážen zbytkový komunální odpad, který zůstane po předchozím třídění. Značnou část zbytkového komunálního odpadu by mohla v budoucnu zlikvidovat teplárna na okraji Přerova.

Plán má však také své kritiky z řad opozice. Poukazují na to, že projekt je pro města a obce rizikový, protože není jasné, za jakých podmínek a za jakou cenu budou obce odpad v budoucnu dodávat.

Valná hromada servisní společnosti, kde bude zvoleno představenstvo a také dozorčí rada, by se měla uskutečnit na podzim.

reklama