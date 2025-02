Společnost pro zvířata je proti zrušení nových pravidel pro rituální porážky

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Společnost pro zvířata je proti prostému zrušení nových pravidel pro rituální porážky zvířat, jak to navrhly senátní výbory. Podle zástupkyně společnosti Judit Laury Krásné to může prodloužit vývoz živých zvířat do mimoevropských zemí za nehumánních podmínek. Ideální by bylo, pokud by novela veterinárního zákona pouze zaváděla povinnost omračovat zvířata před jejich usmrcením, a to bez určení formy omračování, uvedla Krásná ve stanovisku, které poskytla ČTK.Senátní výbory se postavily proti uzákonění rituálních porážek zvířat také pro komerční účely, chtějí je ponechat jen pro potřeby náboženských společenství. Současně odmítly také omračování zvířat elektrickým proudem před jejich usmrcením. Podle Krásné by zákon neměl způsob omráčení omezovat na elektrický proud, ale umožňovat mechanickou formu, tedy použití omračující pistole. Pokud v zákoně zůstane pouze elektrický způsob omračování, existuje velké riziko pro skot nebo ovce, případně kozy, že nebudou omráčena úplně," uvedla Krásná.

Úplným zrušením nových pravidel pro halal či košer porážky by senátoři mohli "způsobit pokračování krutých exportů zvířat z České republiky do třetích zemí mimo Evropu, z nichž většina je muslimských," sdělila Krásná. Podle ní by se to týkalo desítek tisíc zvířat ročně přímo z ČR a stovek tisíc s dočasným umístěním v EU. Zvířata nejsou fyzicky, fyziologicky, psychicky ani sociálně uzpůsobena na přepravu, dodala.

Nové podmínky pro rituální porážky prosadila do novely veterinárního zákona čtveřice poslanců v čele s lidovcem Karlem Smetanou. Cílem jejich povolení pro komerční účely je podle zdůvodnění to, aby se zvířata k porážce podle náboženských pravidel nemusela vyvážet živá do zahraničí, především do Turecka. Místo nich by se vyvážely až produkty. Rituální porážky by mělo podle sněmovní verze povolovat ministerstvo zemědělství, které by chtělo změnou srovnat pozici českých vývozců především skotu se zahraničními. Nyní se musejí zvířata podle podle ministerstva převážet z Česka kvůli rituálním porážkám živá do Polska nebo Maďarska.

Proti úpravě se postavil Ústav ochrany zvířete a welfare. Podle něj budou do Česka v případě přijetí sněmovní verze kvůli rituálním porážkám přiváženy tisíce zvířat z ostatních evropských zemí, což ministerstvo odmítlo. Podle něj z evropských zemí neumožňuje rituální porážky pouze Slovinsko. Proti úpravě brojilo také hnutí Obraz - obránci zvířat, které ji považuje za absurdní a omračování zvířat mechanicky omračovací pistolí za dostatečné.

reklama