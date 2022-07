Spolek představil v pražské zoo hmyz jako alternativu živočišné výroby

Jaroslav Vozáb 18.7.2022 15:08

Asi zůstanu u medu.., ale 100 lidí 100 chutí.



Ale tím vepříkem to nemá autor pravdu... je opravdu užitečné zvíře. Ze zabíjačky se zpracovalo naprosto vše.

Vnitřnosti (jazyk, srdce, ledviny, slezina a játra) se dají do jitrniček, tlačenek, krev do jelit a prdelačky. Sádlo vyškvařit i to prsní ( škvarky se přidají do jelit). Ovarová hlava je středobod zabíjačky. Všechen vývar se zpracuje a zbytek se přidá do polévky - prdelačka.

Kůže se dá na krupon nebo do sulcu a tlačenky (včetně nožiček), Mozeček se jí s vajíčkem.. Střeva se použijí na jitrnice a jelita (krupáky) žaludek se hodí na držkovou polévku. Kosti na vývar nebo na výrobu mýdla. Štětiny asi už nikdo nezpracovává, ale dříve je dali do čalounění ( byly v sedačkách předchůdce Trabanta). Do hnoje se vyhodil jen obsah žaludku a střev a paznechty...



