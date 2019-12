Spolkový sněm schválil upravený klimatický balíček

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Pexels / Pixabay Tuna oxidu uhličitého (CO2) vyprodukovaná v oblastech dopravy a bydlení bude v Německu od 1. ledna 2021 stát 25 eur (637 Kč). / Ilustrační foto

Tuna oxidu uhličitého (CO2) vyprodukovaná v oblastech dopravy a bydlení bude v Německu od 1. ledna 2021 stát 25 eur (637 Kč). Litr nafty v důsledku toho zdraží přibližně o sedm centů (1,80 Kč). Návrh, který je součástí takzvaného klimatického balíčku, včera schválil Spolkový sněm. Dnes tak učiní i Spolková rada.

Balíček, který má vést ke snížení emisí skleníkových plynů, jež jsou z velké části zodpovědné za globální růst teplot, schválil Spolkový sněm už v listopadu. Spolková rada ale v prosinci s jeho částmi nesouhlasila, a proto se zástupci obou zákonodárných sborů museli dohodnout na kompromisu. To se stalo v noci na pondělí.

Hlavním výsledkem jejich jednání bylo zvýšení ceny za tunu CO2 z plánovaných deseti eur na 25 eur v systému národních emisních povolenek, který začne fungovat v roce 2021. Do roku 2025 cena za tunu tohoto skleníkového plynu postupně stoupne na 55 eur. To je zhruba částka, kterou odborníci požadovali už pro začátek fungování systému. Víceméně tržně se cena CO2 bude utvářet od roku 2026.

Výnos z národních emisích povolenek má mimo jiné umožnit snížení daně z přidané hodnoty (DPH) u jízdného na železnici, a to už od Nového roku. Zvýšen bude také příspěvek na dopravu lidem dojíždějícím do práce. Lidem se má naopak snížit poplatek na podporu obnovitelných zdrojů, a tím pádem i ceny elektřiny. Podle vládní sociální demokracie (SPD) by díky tomu průměrná rodina měla ušetřit přes 60 eur ročně (1530 Kč).

Klimatickým balíčkem se Německo snaží splnit vlastní cíle pro rok 2030. Emise skleníkových plynů mají do té doby klesnout o 55 procent proti roku 1990. Už teď je jasné, že spolková republika nesplní své emisní cíle pro rok 2020. Berlín původně plánoval, že do příštího roku emise skleníkových plynů ve srovnání s rokem 1990 sníží o 40 procent, do konce loňského roku ale klesly jen o 30,6 procenta.

