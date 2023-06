Správní soud ve Varšavě rozhodl, že důl Turów může ohrozit životní prostředí

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Správní soud ve Varšavě rozhodl, že činnost dolu Turów nedaleko hranic Libereckého kraje může ohrozit životní prostředí. Píše to portál gazeta.pl s odvoláním na europoslankyni vládnoucího Práva a spravedlnosti (PiS) Annu Zalewskou, která na svém twitterovémzveřejnila fotografii s textem rozsudku z 31. května. Místopředseda polské vlády a ministr pro státní majetek Jacek Sasin soud obvinil z toho, že "naplňuje cizí zájmy". Liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj) na dotaz ČTK řekl, že rozhodnutí soudu zřejmě nebude mít vliv na uzavřenou česko-polskou dohodu.

Soud podle Agnieszky Stupkiewiczové z právnické organizace Frank Bold došel k závěru, že nelze vyloučit, že rozhodnutí o dopadech těžby hnědého uhlí v Turówě na životní prostředí bude v budoucnu uznané za chybné. Polské ministerstvo životního prostředí letos v únoru těžbu v Turówě povolilo do roku 2044.

Šéf generálního ředitelství pro ochranu životního prostředí loni na podzim vydal kladné rozhodnutí pro další těžbu v dole až do roku 2044, a uzavřel tak proces posuzování vlivu dolu na životní prostředí. Proti tomuto rozhodnutí se u varšavského správního soudu odvolaly ekologické organizace.

"Zase chtějí zavřít Turów," napsala Zalewská na twitteru. Podle polských médií řekla, že elektrárenská společnost PGE, které důl a přilehlá elektrárna patří, se proti rozsudku varšavského správního soudu odvolá.

Polský ministr Sasin na twitteru napsal, že "na žádost města Žitava, české a německé pobočky Greenpeace a Nadace Frank Bold soudci žádají uzavření dolu Turów". "To nedovolíme, ubráníme 60 000 pracovních míst," uvedl Sasin.

Šéfka polského resortu životního prostředí Anna Moskwová napsala, že v Turówě "se bude těžit tak dlouho, jak to bude možné a potřebné".

Šéf odborové organizace Solidarita v dole Turów Wojciech Ilnicki rozhodnutí správního soudu označil za "skandální" a dodal, že pokud to bude potřeba, odboráři budou protestovat. Komplex v Turówě podle něj znamená "energetickou bezpečnost a levnou energii".

Polská vláda trvá na pokračování těžby v dole Turów, protože tamní elektrárna se na výrobě elektrické energie v Polsku podílí asi sedmi procenty. Důl leží v blízkosti českých a německých hranic, těžba podle ekologů i obyvatel regionu ohrožuje životní prostředí ve všech třech státech, především ničí podzemní vody v okolí dolu.

Premiéři Česka a Polska podepsali loni 3. února dohodu o řešení vlivu těžby v dole Turów. Polsko pak vyplatilo Česku jako náhradu za škody způsobené těžbou 45 milionů eur (necelé 1,1 miliardy Kč) a ČR stáhla žalobu na Polsko, kterou kvůli dolu podala u Soudního dvora EU. Podle ekologických organizací ale smlouva nechrání české občany před ztrátou vody.

"Myslím, že vliv na dohodu by mělo jedině, kdyby někdo zrušil povolení k těžbě," řekl ČTK dnes večer v reakci na rozhodnutí soudu Půta a dodal: "Jsem rád, že soud ve Varšavě uznal, že těžba uhlí není úplně přírodě blízká činnost člověka, a že má vliv na životní prostředí. Uvidíme, spíš je asi potřeba vyčkat, co to bude znamenat dál."

Liberecký hejtman se dlouhodobě snaží nespekulovat o délce těžby uhlí na polské straně. "To si musí vyřešit Polsko na svém území se svými institucemi, s ministerstvem nebo soudy," řekl. Česká strana pokračuje podle Půty v projektech, které mají zmírnit dopady těžby. Ještě v červnu by měla začít první stavba, která má zajistit pitnou vodu pro příhraniční oblasti. Spolufinancovaná je z Fondu Turów, do něhož dala polská strana v rámci kompenzací 35 milionů eur (v přepočtu 823 milionů korun), aktuálně je v něm včetně úroků bezmála 896 milionů korun. Do prázdnin by podle Půty také mělo skončit roční testování těsnicí stěny, která má bránit odtoku vody z českého území.

reklama