Stanice Pavlov chystá stavbu voliér, lidé mohou přispět koupí kalendáře

Do stanice se teď dostává hodně káňat zraněných auty nebo popálených elektrickými dráty, a také ptáci, kteří narazili do různých skleněných překážek. Letošní 1000. zvíře přijali v Pavlově minulý týden, byl to ježek z Ledče nad Sázavou.

Stanice Pavlov na Havlíčkobrodsku, která se stará o zraněná zvířata, potřebuje nové voliéry. Uzdravená zvířata by se díky nim mohla rychleji dostat do takové kondice, aby se mohla vrátit zpátky do přírody. Pracovníci by se také případně mohli krátkodobě postarat třeba i o zraněného vlka. Jen materiál na 16 nových voliér bude stát okolo 1,5 milionu korun. Lidé na ně mohou přispět zakoupením kalendáře na rok 2023, řekl ředitel stanice Zbyšek Karafiát.

Stanice v Pavlově funguje přes 30 let, počet zvířat se zvyšuje. Ročně jich teď stanicí projde víc než 1000, do přírody se vrací víc než polovina. Před vypuštěním potřebují zvířata zesílit, aby mohla sama přežít. "Na to teď máme v podstatě dvě voliéry," uvedl ředitel. Vlky se zatím pavlovská stanice zabývat nemusela, podle ředitele to ale do budoucna není vyloučené. Teď by zraněného vlka bezpečně umístit nemohla.

Nové voliéry budou v prostoru stanice, který se teď nevyužívá. Největší voliéra, v níž by mohl být krátkodobě i vlk, bude mít rozlohu 70 metrů čtverečních. "Další budou univerzální s jezírkem, například pro mláďata vyder, ale také třeba srny nebo labutě, jiné zase pro dravé ptáky, kalouse, puštíky nebo poštolky. V soustavě deseti menších voliér najdou dočasné zázemí pěvci," uvedl Karafiát.

Skoro polovinu peněz na materiál voliér už stanice získala, i díky dárcům. Nástěnný kalendář s fotografiemi zvířat ze stanice vydali ochránci v Pavlově poprvé. Podrobnosti ke kalendáři a projektu na stavbu voliér jsou na webu stanice.

Vzhledem k tomu, že podzim byl zatím teplý, nepřibývá tolik mladých ježků jako jindy v této době, protože si zatím venku mohli najít potravu. Ředitel předpokládá, že počet stoupne, až bude víc mrznout.

Do budoucna by na soustavu voliér mohla v Pavlově navázat zvířecí nemocnice, která by zefektivnila péči o handicapovaná zvířata a mláďata. Stanice by se také chtěla zaměřit na energetické úspory. Provozní náklady se podle ředitele letos výrazně zvýšily. Dražší je elektřina, pohonné hmoty i krmiva. Budova stanice s místnostmi pro veterinární péči a přípravu krmiva se sice vytápí uhlím, ale i to podle něj stojí o polovinu víc než před rokem.

Obecně prospěšná společnost Stanice Pavlov působí v celém kraji, pořádá akce a prohlídky pro školy a veřejnost. Na roční provoz stanice potřebuje přibližně sedm milionů korun. Zaměstnává lidi se zdravotním znevýhodněním.

