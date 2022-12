Starosta New Yorku hledá hlavního krysaře, nabízí v přepočtu 300 000 korun měsíčně

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Starosta New Yorku Eric Adams vyhlásil výběrové řízení na funkci ředitele pro boj s hlodavci. Má snížit populaci potkanů, jichž je v devítimilionovém New Yorku podle odhadů dvakrát víc než obyvatel. Dostat za to může až 170 000 dolarů ročně (měsíčně asi 330 000 korun), informují o tom americká média.

"Máte na to udělat nemožné? Vehementně zakročit proti škůdci? Máte zkušenosti v městském plánovaní a vedení projektů? A především nadšení, odhodlání a instinkt zabijáka potřebný pro boj se skutečným nepřítelem - neúnavnou newyorskou potkaní populací? Pokud ano, vaše práce snů na vás čeká." stojí v inzerátu kanceláře starosty pro pozici, která vyžaduje nasazení "24 hodin denně a sedm dní v týdnu".

Populace potkanů je v New Yorku dlouhotrvajícím problémem. Jejich soužití s lidmi označil v roce 2011 magazín New York za "symbol města". List New York Post však nyní napsal, že počet stížností obyvatel na potkany v posledních osmi měsících vzrostl o 70 procent oproti stejnému období před dvěma lety. Radnice proto také v listopadu schválila novou vyhlášku, která zakazuje lidem vynášet odpadky na ulici před osmou hodinou večer. "Už jsem řekl jasně, že nesnáším potkany. A potkani jsou to, co budeme vraždit. Zakročíme proti našemu problému s hlodavci," řekl starosta Adams při podpisu vyhlášky.

Nová pozice vedoucího krysaře bude obnášet cestování po všech pěti newyorských obvodech, komunikaci s různými městskými úřady, vedení týmu i přípravu strategie. Uchazeč musí mít také vysokoškolský titul.

Radnice uvádí, že hlodavci způsobují značné škody, například poškozují elektrické vedení nebo šíří nemoci.

Fenomén krys v New Yorku se promítá i do kultury; v roce 2021 zvítězil v soutěži britského přírodovědného muzea v kategorii "divoká zvěř ve městě" fotograf Charlie James se snímkem potkaní skupinky v Manhattanu. Loni se hrdinou sociálních sítí stala volavka požírající krysu v newyorském Central parku a už v roce 2005 vyšla kniha Roberta Sulivama s názvem "Krysy: rok s nejméně oblíbenými obyvateli New Yorku".

