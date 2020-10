Starosta Nových Heřminov chce novou diskusi o potřebě přehrady

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | MartinVeselka / MartinVeselka / Wikimedia Commons Představitelé Nových Heřminov jsou vázáni referendem z roku 2008. Podle něj obec má učinit všechny dostupné kroky, aby stavbě zabránila. "Neblokujeme stavbu přehrady za každou cenu, chceme jen přinutit příslušné státní úředníky k novému jednání o její potřebnosti. Pokud z takové objektivní a transparentní diskuse odborníků vzejde stanovisko, že je přehrada nutná, podřídíme se," řekl starosta.

Ludvík Drobný, starosta Nových Heřminov na Bruntálsku, které mají zčásti ustoupit stavbě plánované přehrady, chce znovu otevřít diskusi o potřebě vodního díla. Jeho stavba má začít v roce 2025. Zároveň nesouhlasí s tvrzením Povodí Odry, že pokud by přehrada již stála, pomohla by mnohem lépe zvládnout povodňovou situaci na řece Opavě v polovině října. Drobný to řekl ČTK.

"Odmítáme lživá tvrzení Povodí Odry, že plánovaná přehrada by příznivě ovlivnila průběh letošní říjnové povodně. Podle projektu má přehrada ovlivňovat průtok v řece Opavě až od násobně vyšších hodnot, než jaké byly nedávno naměřeny, aby nedošlo k jejímu naplnění ještě před kulminací případné povodně. Povodí Odry tak zcela záměrně zneužívá neznalosti široké laické veřejnosti a snaží se tak veřejné mínění ovlivňovat," řekl Drobný.

Reagoval tak na slova mluvčí státního podniku Šárka Vlčkové, která pro ČTK před časem uvedla, že kdyby už bylo funkční protipovodňové opatření na horním toku řeky Opavy, intenzita průtoků by byla mnohem nižší.

Představitelé Nových Heřminov jsou vázáni referendem z roku 2008. Podle něj obec má učinit všechny dostupné kroky, aby stavbě zabránila. "Neblokujeme stavbu přehrady za každou cenu, chceme jen přinutit příslušné státní úředníky k novému jednání o její potřebnosti. Pokud z takové objektivní a transparentní diskuse odborníků vzejde stanovisko, že je přehrada nutná, podřídíme se," řekl starosta. Dodal, že podle něj a jeho kolegů byly vládě v roce 2008 předloženy zmanipulované podklady. "Dvanáct let kategorického odmítání otevřené diskuse nás v tom jen utvrzuje," řekl.

Zastavení příprav stavby je podle povodí nemožné i s ohledem na už utracené peníze. Na přípravu projektu a stavbu navazujících protipovodňových opaření na toku Opavy státní podnik už utratil miliardu korun. "Většina doplňkových staveb, které Povodí Odry do této miliardy zahrnuje, je v souladu s alternativním řešením povodňové ochrany bez přehrady. Na stavbě přehradní hráze, na přeložce silnice I/45 ani na opatřeních v Nových Heřminovech nad přehradou nebyla dosud prostavěna ani koruna," uvedl starosta.

Stavba přehrady v Nových Heřminovech na Bruntálsku začne nejdřív v roce 2025. Trvat by měla pět let. Stavebně dokončena by měla kolem roku 2030. Představitelé obce trvají na tom, že stavba přehrady je zbytečná. Opírají se o studii brněnského vodohospodáře Václava Čermáka, podle níž je citlivé rozšíření koryta řeky Opavy v Krnově a protipovodňová opatření na jejím horním toku dostatečnou ochranou před stoletou vodou.

David Moravec

