Starosta Strupčic: Aktivisty ve Strupčicích a Okoříně nechceme

Starosta obce Strupčice a její místní části Okořín na Chomutovsku, kde se má od čtvrtka do neděle konat klimakemp, nesouhlasí s přítomností aktivistů v obci. Vlastníka pozemku, kde se má akce konat, aktivisté podle starosty Luďka Pěnkavy uvedli v omyl, žádali o pronájem jeho louky na poklidnou besedu o ekologii. Nyní je pronajímatel připraven smlouvu vypovědět, uvedl v prohlášení starosta.

"Strupčice jsou velmi klidná obec s bohatým komunitním životem. V současné době se připravujeme na oslavy 100. výročí naší školy, které se budou konat během víkendu. Přítomnost aktivistů v obci, kteří porušují zákon, mě jako starostu nijak netěší. Žádný souhlas s umístěním klimakempu v naší obci jsem nikdy nevydal," řekl Pěnkava. Dodal, že on spolu s vedením obce ani vlastník pozemku aktivisty ve Strupčicích a Okoříně nechtějí.

Kateřina Holá z hnutí Limity jsme my ČTK řekla, že v tuto chvíli pořadatelé klimakempu zjišťují situaci. "Teprve potom budeme moci vyhodnotit, co s tím uděláme," uvedla za organizátory akce Holá. Doplnila, že s vlastníkem je sepsaná smlouva, kde je podle ní přesně uvedeno, co se bude na akci dít. "My se vždycky chováme dobře, vždycky po sobě uklidíme, často pomáháme i v obci," řekla Holá s tím, že na jedné z akcí pomohlo hnutí třeba s úklidem černé skládky.

V rámci klimakempu bude v sobotu před nedalekou elektrárnou Počerady na Lounsku několik ekologických organizací demonstrovat za rychlý konec spalování uhlí.

Dnes ráno obsadilo osm aktivistů a aktivistek rypadlo v lomu Vršany u Mostu. Požadují mimo jiné rychlý konec těžby a spalování uhlí a přechod k obnovitelným zdrojům. Mluvčí české odbočky Greenpeace Lukáš Hrábek ČTK řekl, že aktivisté jsou připraveni na rypadle setrvat i několik dní.

