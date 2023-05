Starou Červenou Vodu čeká referendum kvůli výstavbě výroben elektřiny

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Obyvatele Staré Červené Vody na Jesenicku čeká příští sobotu referendum, rozhodovat v něm budou o výstavbě výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů energie v katastru obce. Jde o stavbu jedné větrné elektrárny a jednoho fotovoltaického parku v katastrálním území Dolní Červená Voda a výstavbu čtyř větrných elektráren a jednoho fotovoltaického parku v katastrálním území Stará Červená Voda. Referendum se uskuteční v sobotu 13. května od 8:00 do 18:00, řekl ČTK starosta obce Pavel Danilko.

Lidé budou v referendu hlasovat o tom, zda souhlasí s tím, aby obec učinila veškeré možné kroky k tomu, aby v katastrálním území obce nemohlo dojít k výstavbě výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů energie o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více.

Podle zástupců obce by měl tento projekt dlouhodobé dopady na možný rozvoj obce, životní prostředí a ráz místní krajiny, na druhou stranu by mohl zajistit obci finanční přínos. Referendum, o jehož konání rozhodli zastupitelé obce, by mělo objasnit názor většiny občanů trvale žijících v obci. "Je to na občanech, pevně věřím a doufám, že se sobotního referenda účastní a dají nám ten směr," uvedl starosta.

Zastupitele k vypsání referenda přiměla petice proti této stavbě, kterou na přelomu loňského a letošního roku podepsalo 318 občanů. Učinili tak poté, když zjistili, že obec má pravomoci k případnému zabránění této výstavby. Stavbu větrných elektráren i fotovoltaického parku plánuje v katastru obce soukromý investor z Prahy. Záměr už dostali na stůl předchozí zastupitelé, rozhodnutí nakonec nechali na nově zvolených zástupcích obce. "Je to problematické místo. Výstavba by měla být ve velmi pohledovém místě, většina obyvatel Staré Červené Vody a Dolní Červené Vody by to měla opravdu před okny, na rozdíl například od obce Kobylá, která je v dolině a má větrnou elektrárnu za lesem. U nás by to byla velká změna krajinného rázu," podotkl starosta.

Svou roli podle zástupců obce hraje při rozhodování i případná hlučnost, na druhou stranu však i finanční přínos pro obec. Stavba zahrnuje podle starosty dohromady pět věží větrných elektráren a fotovoltaického parku, jehož rozloha z původně plánovaných 40 hektarů narostla téměř na 70 hektarů.

Obec se skládá z osad Staré, Nové a Dolní Vody v údolí Červeného potoka. Původ názvu odráží barvu toku či dna potoka. Katastrální rozlohou 3669 hektarů náleží mezi největší v regionu. Území obce pokrývá z 38 procent zemědělská půda a z 58 procent les. Počet obyvatel se pohybuje okolo 630, uvádí obec na svých stránkách.

