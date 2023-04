Startuje provoz kyvadlové dopravy k trase na Pravčickou bránu v Českém Švýcarsku

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Začíná jezdit nová autobusová linka 441, která bude přibližovat turisty k Pravčické bráně, Divoké soutěsce nebo rozhledně Janov v Českém Švýcarsku. Autobusy pojedou v půlhodinových intervalech. Jejich trasa se přizpůsobuje pracím v národním parku po rozsáhlém požáru z loňského léta, s jehož následky se správa parku vypořádává. Cílem zavedení dopravy je rozprostřít návštěvníky v okolí Hřenska tak, aby se nehromadili na jednom místě, řekl hejtmanův náměstek Jiří Řehák (Spojenci pro kraj).

Po požáru, který se rozšířil na 1060 hektarů, se stále odstraňují ohořelé souše a uvolněné balvany. Z bezpečnostních důvodů nemohou lidé na některé cesty. Uzavřeny jsou jedny z hlavních turistických cílů, a to Edmundova soutěska v Hřensku či Gabrielina stezka, která slouží jako spojnice mezi Pravčickou bránou a Mezní Loukou. Do jízdního řádu proto podle Řeháka Ústecký kraj přidal takzvané shuttle busy, které budou jezdit mezi Růžovou a Meznou přes Hřensko a Mezní Louku a budou zajišťovat spojení obou nástupních míst do Divoké soutěsky.

Nová linka 441 bude jezdit v půlhodinovém intervalu v době od 10:00 do 18:00 v turistické sezoně od dubna do října o víkendech a v době letních prázdnin také v pracovní dny. Náklady na zavedení linky kraj odhaduje na dva miliony korun. "Chceme, aby náklady uhradil národní park po vzoru Šumavy, kde také takovouto dopravu správa parku hradí," uvedl Řehák.

