Stát rozdělí firmám na podporu elektromobility 1,95 miliardy

Stát rozdělí firmám z Národního plánu obnovy 1,95 miliardy korun na podporu elektromobility. Výzva zahrnuje 1,65 miliardy na podporu nákupu elektromobilů a aut na vodík a 300 milionů na budování dobíjecích stanic. Podpora bude poskytována formou finančního příspěvku a bankovní záruky prostřednictvím Národní rozvojové banky (NRB). Podniky všech velikostí budou moci podávat žádosti od 1. ledna 2024 do 30. září 2025. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) to dnes oznámilo v tiskové zprávě.

"Zvolili jsme nejlepší vhodný způsob financování, který neobsahuje žádné limitující podmínky a díky přítomnosti úvěru cílí na ty, kteří si elektromobil nemohou sami dovolit,“ uvedl vrchní ředitel sekce fondů Evropské unie MPO Marian Piecha. Poukázal na to, že plány obnovy všech členských států musí splnit určitý podíl zelených projektů a výzva na podporu elektromobility je jedním z nich.

Aby mohla ČR peníze z Nástroje pro oživení a odolnost EU na podporu elektromobility čerpat, musí podnikatelé pořídit alespoň 4555 elektro vozů, což je závazný cíl Národního plánu obnovy. Proto bude výzvu nejprve financovat ministerstvo průmyslu a po splnění podmínek je EU resortu proplatí.

Finanční příspěvek u osobních elektromobilů může dosahovat 200 000 Kč, u nákladních či vodíkových vozů 300 000 korun. Na pořízení dobíjecích stanic typu AC lze získat příspěvek do 50 000 korun a na dobíjecí stanici typu DC s výkonem do 40 kilowattů bude možné získat dotaci do 100 000 korun. Na nákup ještě výkonnějších DC stanic je pak podpora až 150 000. Celková podpora je omezena limitem 200 000 eur, tedy asi 4,9 milionu Kč na jeden podnik v tříletém období.

Záruku poskytne NRB podnikateli za úvěr, s jehož využitím si podnikatel vůz nebo dobíjecí stanici pořídí. Záruku lze poskytnout do výše 70 procent jistiny zaručovaného úvěru. V případě pořízení osobního vozu může rozvojová banka poskytnout záruku za úvěr od 300 000 do 1,5 milionu korun.

Do limitu 1,5 milionu korun se podle experta EY Petra Knapa vejdou elektrické modely naprosté většiny výrobců. Například Tesla Model Y se v Česku prodává od necelých 1,2 milionu korun, čínské MG4 od 780 000c a Škoda Enyaq od 1,24 milionu korun. "Tato podpora, která se týká 4555 vozů, podle mě nepředstavuje nijak dramatický zásah do českého trhu, na němž ročně přibude zhruba 200 000 nových aut," podotkl Knap.

ČR už sice není podle ředitele Toyoty ČR Martina Pelešky v prodeji elektrických aut na posledním místě, v zemi se prodávají téměř tři procenta vozů s elektrickým pohonem, ale vůči ostatním státům je pozadu. "V rámci nedávného výzkumu agentury pro silniční dopravu vyšlo najevo, že právě podpora státu formou dotací či daňových úlev je výrazným hybatelem v rozhodnutí zákazníků pořídit si elektrické auto. V případě dotací je to až 30 procent zákazníků, v případě daňových úlev 24 procent. Dohromady jde tedy více než o polovinu zákazníků, kteří zvažují nákup vozu s elektrickým pohonem v případě podpory státu," dodal Peleška.

