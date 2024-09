Státy EU podpořily snížení ochrany vlků, což má usnadnit jejich odstřel

Karel Zvářal 26.9.2024 19:55

No jo, "vybíjení", to se dalo čekat... Prostě diktát vlkofilů skončil, a já si myslím, že to prospěje jiné velké šelmě, a to rysovi. Toho vlci často okrádají o kořist, podobně jako medvěd. O přežití ikony nemám nejmenších pochyb, a strach o naše "sežrané" lesy rovněž ne. Rovnováhu nastolí nejlépe vzdělaný člověk, nechat vše "na přírodě" (kormorán, krkavec, kuna, sumec ("chyť a pusť Otesánka") vede ke katastrofálním škodám, čehož důkazem je úbytek až absence dříve hojných druhů. <>

