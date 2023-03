Státy EU se při vrcholícím jednání o obnovitelné energii přou o vodík z jádra

vaber 29.3.2023 16:13

dříve to bylo jednoduché prosadil se ten, kdo dokázal proniknout na trh cenou a kvalitou,

dnes je jakýsi podivný deformovaný kapitalizmus, s prvky komunizmu ,což je rozdávání dotací,

prý potřebujeme ,,jasná vodítka pro investory i zákazníky,, co to asi znamená ? znamená to že všichni chtějí vědět, kde se budou rozdávat peníze a za co

