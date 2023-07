Stavbu hlubinného úložiště je třeba vysvětlit i kompenzovat, míní Pavel

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Stavbu úložiště radioaktivního odpadu je potřeba lidem vysvětlit, ale také kompenzovat. Zatím se tak nestalo, řekl prezident Petr Pavel po dvoudenní návštěvě jižních Čech. Lokalita Janoch u jihočeského Temelína je jedním ze čtyř zvažovaných míst pro úložiště vyhořelého paliva z jaderných elektráren. Kraj podle Pavla zároveň potřebuje větší decentralizaci státní správy. V cestách do regionů bude pokračovat, jako další chce navštívit Jihomoravský kraj.

Obce v okolí lokality Janoch s umístěním hlubinného úložiště nesouhlasí. "Nikomu by se nelíbilo, kdyby poblíž našeho bydliště vedla vysokorychlostní trať, silniční obchvat nebo tam bylo vybudováno zařízení obecně prospěšné, ale potenciálně nebezpečné," řekl prezident. Česko je podle něj tak hustě osídlené, že podobná stavba bude vždycky někomu vadit.

"Musíme se na to dívat z pohledu obecného zájmu. A musíme být také schopní lidem vysvětlit, do jaké míry je to potenciálně nebezpečné a jaká opatření jsme přijali, aby to nebezpečné nebylo. A také musíme lidem nabídnou odpovídající kompenzace za případné problémy, které budou s úložištěm spojené," uvedl Pavel. Trpělivá vysvětlující kampaň se podle něj zatím neuskutečnila ani v jedné ze zamýšlených lokalit.

Správa úložišť radioaktivního odpadu (SÚRAO) chce kvůli stavbě úložiště prověřovat čtyři území, a to Horka a Hrádek na Vysočině, Janoch u jihočeského Temelína a Březový potok na Klatovsku. Mají v něm být půl kilometru pod zemí trvale uložené tisíce tun vyhořelého paliva z jaderných elektráren.

Podobně jako jiné kraje potřebují podle Pavla také jižních Čechy větší decentralizaci státní správy na místa, kde lidé nejlépe vědí, jaké problémy mají a znají jejich řešení. "Ne vždycky se jim dostává podpory na úrovni státní správy, protože ta má často fungovat podle šablony, které ne vždy funguje na regiony s jejich specifiky," podotkl Pavel.

Jihočeský kraj podle něj trápí velký odliv lidí a také málo příležitostí k obživě. "Tou nejrealističtější je turistika a služby. To je ale většinou sezonní, takže přináší celou řadu problémů. Obce se přes léto nafukují třikrát až desetkrát, přes zimu se zase vylidňují," dodal Pavel.

reklama