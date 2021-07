Strany plánují chránit půdu a vodu či zvyšovat soběstačnost v potravinách

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Strany a koalice před říjnovými volbami ve svých programech slibují v zemědělství hlavně snahy o zachování či zvýšení soběstačnosti ve výrobě potravin, chtějí chránit zdroje, jako je voda nebo zemědělská půda. Mnohé z programů se ale zemědělstvím dopodrobna nezabývají.

KDU-ČSL, TOP 09 a ODS ve své koalici Spolu plánuje posílit vliv vlastníků na stav půdy. Chce podporovat soukromé vlastníky, myslivce nebo včelaře k sázení stromů nebo zakládání krajinných prvků. Koalice také chystá v zemědělství větší podporu pro malé farmy. Hodlá také vytvořit fond, aby si zemědělci mohli kupovat zpracovatelské firmy. Plánuje rovněž více podporovat biozemědělství a zvýšit objem peněz na pozemkové úpravy, každoročně by mělo jít o tři miliardy korun.

Koalice Pirátů a Starostů by se v případě vítězství ve volbách snažila prosadit zavedení vyšší dotace na prvních 200 hektarů na farmách. Nebylo by pak podle ní třeba nastavení horního limitu evropských plateb. Zároveň by koalice omezila zemědělské dotace pro producenty plodin, které nejsou určené na produkci potravin nebo krmiv. Ve svém programu pak také uvádějí, že hodlají zabránit budování kanálu Dunaj-Odra-Labe, chtějí také základní zemědělské dotace podmínit setím meziplodin pro krmné účely nebo zelené hnojení.

Sociální demokraté píšou ve své vizi, že budou podporovat zejména malé a střední zemědělce. Chtějí prosazovat předkupní právo na zemědělskou půdu tam, kde vlastníci požádají o změnu na stavební parcelu. ČSSD pak chce podporovat turismus do českých vinařských oblastí, počítá i s prosazením potravinového semaforu, tedy značení potravin v obchodech, kdy lidé podle barvy na obalu mají poznat, zda je daná potravina zdravá.

Komunisté žádají vrácení správy vodních zdrojů do rukou krajů a obcí. Už současná vláda na tento záměr vypisovala dotační programy. Dále KSČM chce zastavit zábor zemědělské půdy, podporovat organické hospodaření na ní nebo zvýšit soběstačnost ČR v produkci potravin.

Hnutí ANO zatím program nepředstavilo, její poslanci ale opakovaně podporovali dotace do živočišné výroby, odmítali zastropování evropských dotací podle velikosti farem a snažili se podpořit soběstačnost ČR ve výrobě potravin. Strana dlouhodobě podporuje investice do zemědělství.

Hnutí SPD v minulých dnech představilo základní body svého předvolebního programu, samotnému zemědělství se ovšem zatím podrobně nevěnuje. Strana dlouhodobě podporuje větší soběstačnost ČR ve výrobě potravin. Její poslanci například předložili v uplynulém programovém období pozměňovací návrh k novele zákona o potravinách, kterou chtěli zavést kvóty na prodej základních českých potravin ve větších obchodech.

Hnutí Přísaha pak chce řešit problémy spjaté s klimatickou změnou. "Pouze zdravá krajina nám poskytne potřebné životní podmínky. Už proto, že jsme 'střecha Evropy', chceme se soustředit na zvyšování schopnosti české krajiny zadržovat srážkovou vodu všemi dostupnými způsoby a následně s touto vodou efektivně a hospodárně nakládat," píše ve svém programu.

