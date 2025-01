Štrasburk trápí špatná kvalita vzduchu, MHD proto jezdí zdarma

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | CeriBreeze / CeriBreeze / Depositphotos

Městská doprava ve Štrasburku, který je metropolí Alsaska, je dnes zdarma. Důvodem je špatná kvalita vzduchu, který nyní tento francouzský region trápí, uvedla městská správa.Lidé ve Štrasburku, kde tento týden zasedá Evropský parlament, mohou dnes kvůli znečištění jezdit zdarma městskými autobusy a také tramvajemi. Městská správa se tak snaží přilákat do MHD co nejvíce lidí, kteří by jinak jeli autem.

Naopak řidiči musí počítat s omezeními, na některých dálnicích a silnicích je snížena rychlost, aby se zredukovala produkce emisí. Štrasburská radnice rovněž vyzvala obyvatele, aby se kvůli inverznímu počasí a špatné kvalitě vzduchu vyvarovali venkovního sportování.

