Strážci přírody z parku České Švýcarsko nachází i nyní v lese stopy po táboření

Strážci přírody z Národního parku České Švýcarsko nacházejí stopy po táboření a nedopalky cigaret denně. ČTK to řekl mluvčí správy parku Tomáš Salov. V souvislosti s rozsáhlým požárem v okolí Hřenska přitom platí na území celého Ústeckého kraje zákaz v lesích kouřit či rozdělávat oheň, do vybraných lokalit je zakázán vstup. Za porušení zákazu hrozí pokuta ve správním řízení až 100 000 korun. Policisté odhalili cyklistu, který se pokusil do oblasti vjet.

K Pravčické bráně se chtěli o víkendu dostat tři turisti. Policie věc ukončila domluvou a předala ji stráži přírody. Ta případ postoupila k projednání ve správním řízení na děčínský magistrát. "Nebudeme už k lidem, kteří nerespektují zákaz, projevovat nějakou toleranci. Ti lidé šli požářištěm, mohli se ocitnout v nebezpečí života a zdraví," řekl ČTK mluvčí krajské policie Daniel Vítek. V neděli odpoledne se ve směru na Meznou snažil projet jeden cyklista. Tam je přitom zakázán vstup, obyvatelé obce jsou evakuováni.

Požár zasáhl les na ploše zhruba 1060 hektarů, tedy 10,6 kilometru čtverečních. Strážci přírody mají na starosti celkem 80 kilometrů čtverečních národního parku a dalších 250 kilometrů čtverečních Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce. Uhlídat takovou oblast v několika lidech je téměř nemožné. "Bohužel za tu dobu, co hasiči bojují s požárem, naši strážci denně nacházejí stopy po táboření nebo nedopalky, které jsou čerstvé a odhozené do lesního porostu. Je naprosto neuvěřitelné, že se toto děje za takto vypjaté situace," uvedl Salov.

U Vlčího jezera v CHKO Labské pískovce pokutovali strážci ve středu 27. července dvojici, která rozdělala oheň a šla spát. V neděli padla pokuta u rybníčků u Libouchce za rozdělání ohně v lese. Strážci se přitom podle Salova setkávají s velkou míry arogance od veřejnosti. Nedohašený oheň mezi Krásnou Lípou a Doubicí v Českém Švýcarsku hlásili strážcům přírody lidé také v neděli. Strážcům pomáhají dobrovolníci, kteří prochází lesy. "Rádi bychom, kdyby si lidé uvědomili, že za těchto okolností musí být oheň úplné tabu," dodal Salov.

