Strážník v Brně odchoval samičku divočáka, dostala jméno Korina

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Městská policie Brno

Brněnskému strážníkovi Pavlu Antonínovi se podařilo odchovat malou samičku divočáka, kterou samotnou našel při službě. Selátko ještě s pupeční šňůrou objevil v době nouzového stavu, který byl na jaře vyhlášen kvůli pandemii koronaviru, proto ho pojmenoval Korina. V tiskové zprávě to uvedla mluvčí strážníků Markéta Skřivánková.

Antonín pracuje v odchytové službě. Selátko našel u Brněnské přehrady, kde pobíhalo ještě s pupeční šňůrou a evidentně se ztratilo matce. "Mládě mě hned začalo následovat, očividně hledalo ochranu. Možná ho od maminky oddělila překážka v cestě, například obrubník, spadlý kmen nebo pařez," uvedl Antonín.

Strážník nejprve prošel okolí, aby se ujistil, že mládě je opravdu samo a bachyně není nikde v dosahu. Následně ani ne kilogramové mládě naložil do odchytového vozu a převezl do útulku, kde mu spolu s kolegy zajistil pravidelný pitný režim a ošetřil pupeční šňůru. Korinu si pak vzal domů, kde ji krmil náhražkou mateřského mléka. "Do kojenecké láhve se namíchá neslazené kondenzované mléko napůl s heřmánkovým čajem. Je dobré přidávat i rozpuštěný hroznový cukr, aby mělo sele dostatek energie," uvedl Antonín.

Po čtvrt roce převezl šestikilové prasátko na kontrolu k veterináři. Ten potvrdil, že je zvíře ve vynikající kondici, a strážník ho tedy mohl umístit do obory nedaleko Brna. Tam má zajištěnou péči a chodí se na něj dívat rodiny s dětmi. "Když na Korinu zavolám, hned se se mnou běží přivítat," uvedl Antonín.

S chovem a krmením opuštěných mláďat má bohaté zkušenosti už z minulosti. Například v roce 2008 si mezi zaměstnanci městské policie vysloužil přezdívku Veverčí táta, když opečovával dvě malé veverky. Dokrmování potřebovaly po dvou hodinách a strážník jim musel masírovat břicha. Suploval tím péči matky, která malým veverkám břicha olizuje, aby stimulovala trávení. Podobně odchoval i tři kuny.

U Městské policie Brno pracuje Pavel Antonín od roku 1994, z toho 17 let je jeho působištěm odchytová služba. Odchytával například i exotické pavouky, hady nebo jezevce.

