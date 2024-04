Středočeský kraj se přihlásí jako poškozený v případě azbestu v Milovicích

Zdroj | Česká krajina V bývalém vojenském výcvikovém prostoru, který v minulosti využívala sovětská armáda, byly zbourány budovy, které měly střešní krytinu a základy z eternitu s obsahem karcinogenního azbestu. Stovky tun materiálu s azbestem byly podle policie nadrceny a rozvezeny po celém areálu.

Středočeský kraj se přihlásí jako poškozený v případě policejního vyšetřování kontaminace azbestem v bývalém vojenském areálu Milovice na Nymbursku. Škoda je podle předběžného posudku policejního znalce minimálně 1,5 miliardy korun. Kriminalisté případ stále prošetřují. Krajští radní dnes schválili připojení k trestnímu řízení. Kraj, který je vlastníkem zasažených pozemků, chce začít rovněž se sanací území. V tiskové zprávě o tom informoval Josef Holek z krajského úřadu.

Policie prověřuje případ pro podezření z neoprávněného nakládání s odpady a podvodu od loňského března. V bývalém vojenském výcvikovém prostoru, který v minulosti využívala sovětská armáda, byly zbourány budovy, které měly střešní krytinu a základy z eternitu s obsahem karcinogenního azbestu. Stovky tun materiálu s azbestem byly podle policie nadrceny a rozvezeny po celém areálu. Policisté zjišťují, kdo je za toto jednání zodpovědný, což se může týkat fyzických i právnických osob. Policie už má k dispozici některé znalecké posudky, na dalších se stále pracuje. Obvinění zatím nepadla, řekl ČTK mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek.

Kraj dnes uvedl, že jako poškozený bude moci nárokovat škodu, která znečištěním území vznikla, zejména náklady na sanaci území. "V nejbližší době díky umožnění policie zasáhnout do území budeme iniciovat jednání se zpracovateli odborných posudků a dalších odborníků tak, abychom se sanací území mohli začít co nejdříve," uvedl krajský radní pro investice Libor Lesák (ODS). Kraj chce podle něj prověřit všechny možnosti a způsoby čištění území. "Osobně mám obavy z toho, pokud by kraj musel vynaložit na sanaci minimálně zmíněnou sumu, hrozí dle našeho názoru scénář, kdy viník nebude mít dostatek finančních prostředku na to, aby nám náklady vynaložené z krajského rozpočtu dorovnal," doplnil radní.

Policie podle radního kraj informovala o devíti kontaminovaných parcelách, což představuje desítky hektarů. "Opět se potvrdilo, že letištní plocha či areál přírodní rezervace není součástí kontaminovaného území. Konkrétní lokality budou známé až po konkretizaci území, stanovení postupu a analýze znaleckého posudku," uvedl radní.

Podle znaleckého posudku je azbestem kontaminována povrchová i podpovrchová vrstva. "Jedná se tak o 'nevysbíratelnou' azbestovou zátěž. V takových případech se sanace provádí formou odtěžení vrstvy půdy," řekl ČTK Vinčálek. Policie podle něj Středočeský kraj v polovině března informovala o ukončení procesních úkonů a možnosti zahájit sanaci. "To vše dle zákonem stanovených postupů a splnění všech legislativních podmínek (vyrozumění KHS, vypracování projektu, režim práce s azbestem apod.) tak, aby se zabránilo případné kontaminaci dalšího území či prohloubení stávající kontaminace," doplnil Vinčálek.

