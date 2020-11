Stromů kolem silnic ubývá. Tři pokácené stromy podél cest nahradí jen dvě nové sazenice

Jan Škrdla 23.11.2020 21:31

Kromě počtu vysazených stromků by stálo za to uvádět počet těch, které přežijí aspoň první 3 roky.

Samozřejmě i ty vysazené počty jsou nedostačující. Bylo by dobré, kdyby čerstvé vedení JMK dostálo tomu co říkalo před volbami, a začalo v tomto směru jednat.

