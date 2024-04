Studenti dva roky fotili zaměstnance olomoucké zoo, snímky představí výstava

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Zaměstnancům zoologické zahrady na Svatém Kopečku u Olomouce vzdá hold výstava fotografií Zpověď tichých hrdinů, která vznikla díky dvouletému projektu studentů fotografie olomoucké ZUŠ Miloslava Stibora. Fotografie zachycují každodenní práci ošetřovatelů, veterinářů, chovatelů a dalších profesí, bez nichž by zoo nemohla fungovat. Vernisáž bude v pondělí 8. dubna v areálu zoo u výběhu kozorožce sibiřského, oznámil učitel fotografie Juraj Sosna, který skupinu studentů vede.

"V průběhu let 2022 a 2023 se nám dařilo pečlivě dokumentovat práci zaměstnanců, kteří tvoří srdce zoologické zahrady na Svatém Kopečku. S ochotnými pracovníky jsme měli možnost nahlédnout i do částí jinak veřejnosti nepřístupných," uvedl Sosna. Díky dvouletému projektu studenti obrazově zachytili náročnou práci v zoo v různých ročních obdobích. "Po návratu do školy nás čekalo pečlivé vybírání záběrů a diskuse o nejlepších z nich, abychom vytvořili komplexní vizuální vyprávění. Takovýto dlouhodobý projekt nejen posiluje fotografické dovednosti, ale také podporuje tvůrčí a analytické myšlení studentů," řekl Sosna.

Vytvořené snímky nejsou podle Sosny pouhými obrazovými dokumenty, ale osobitou výpovědí studentů o jejich setkání s pracovníky olomoucké zoo. "Tento projekt byl pro mě životním zlomem na mé fotografické cestě. Umožňuje divákům porovnat složitosti zákulisí s pohledem typického návštěvníka.," podotkla začínající fotografka Veronika Morozova z Ukrajiny.

Zoo na Svatém Kopečku má otevřeno celoročně a patří k nejvyhledávanějším turistickým cílům v Olomouckém kraji. Na ploše 42 hektarů chová 1828 zvířat v 387 druzích. Návštěvnost zoo v posledních letech roste. Jejími branami loni prošlo 381.818 návštěvníků, meziročně jich bylo o 14.107 více. Byla to nejvyšší návštěvnost za posledních 25 let. Zřizovatelem zoologické zahrady je olomoucký magistrát, který dotuje její provoz. Zahrada si vlastními aktivitami vydělá zhruba polovinu částky potřebné na provoz.

