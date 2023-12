Studentka liberecké univerzity chce střechy továrních hal přeměnit ve farmy

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Vítězný projekt hydroponických farem na střechách výrobních a skladovacích hal, které zabírají kvalitní půdu, by podle autorky Nalezené mohl ochladit a ozelenit město. Na střeše jedné haly by bylo možné hydroponicky vypěstovat až 400 000 rostlin měsíčně. Navíc by zelenina nemusela absolvovat dalekou cestu, než skončí například ve školních nebo závodních jídelnách.

K hydroponickému pěstování zeleniny a bylinek navrhuje studentka Tereza Nalezená z Technické univerzity v Liberci využít sluncem rozpálené střechy výrobních hal a skladů. Nápad studentky umění a architektury zvítězil v devátém ročníku soutěže Start-up TUL 2023 v konkurenci dalších 24 projektů. Letošní ročník se nesl v duchu udržitelnosti a společenské odpovědnosti, řekl ČTK mluvčí univerzity Adam Pluhař.

"Každý z pěti finálových projektů se alespoň částečně věnuje zlepšování či zkrášlování světa," doplnil koordinátor soutěže Ondřej Moš. Zájem o soutěž je podle něj velký, 25 přihlášených projektů je maximum, které soutěž dovoluje. "Potenciál uplatnitelnosti soutěžních nápadů se každý rok zvyšuje. Z každého finalisty samozřejmě nebude 'startupista'. Vychází nám ale, že z výherců naší soutěže se více než polovina studentů skutečně stane podnikateli," dodal. Studenti se v soutěži učí připravit kvalitní business plán, a do cíle je vedou mentoři z univerzity i z řad podnikatelů a manažerů.

Vítězný projekt hydroponických farem na střechách výrobních a skladovacích hal, které zabírají kvalitní půdu, by podle autorky Nalezené mohl ochladit a ozelenit město. "Haly vytvářejí tepelné ostrovy a tím, že se ohřívají, ovlivňují klima měst. To je neudržitelné. Na střeše jedné haly jsme schopni hydroponicky vypěstovat až 400 000 rostlin měsíčně," řekla Nalezená. Navíc by podle ní zelenina nemusela absolvovat dalekou cestu, než skončí například ve školních nebo závodních jídelnách.

Hydroponické stojany jsou podle Nalezené lehké a na zimu se dají demontovat. Pilotní pěstování by ráda vyzkoušela v univerzitním kampusu nebo na střešních terasách harcovských kolejí. Postupně chce do projektu zapojovat firmy a vytvářet síť farem. "Snem je do budoucna vybudování skleníku, který využívá odpadní teplo z haly a funguje celoročně," dodala Nalezená. Na start svého záměru získala 50.000 korun od Škody Auto, Nadace Jablotron a Nadace Preciosa a také kompletní reklamního video na klíč od Tosu.cz.

Porota v devátém ročníku ocenila také nápad Sáry Šindelářové, která chce půjčováním mobiliáře a her zabydlet veřejný prostor, nebo projekt Level-up Jaroslava Máchala zaměřený na rozvoj e-sportu v ČR. Dětem a mladým lidem chce nabídnout kroužek, v němž budou každý týden dvě hodiny pod dozorem certifikovaných trenérů zlepšovat své dovednosti v hraní počítačových her. Zvláštní cenu ekonomické fakulty za největší společenský přínos získal projekt Všestran Lukáše Vávry na podporu sportovního vývoje dětí se zamřením na děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

