Studie: Evropa bude do 2035 potřebovat 65 milionů nabíječek elektromobilů

Foto | Ed Harvey / Ed Harvey / Unsplash

Evropa bude mít do roku 2035 na silnicích 130 milionů elektromobilů. Pro tyto vozy bude potřebovat 65 milionů nabíječek, z toho zhruba 85 procent bude instalováno v domácnostech. Vyžádá si to investice do infrastruktury ve výši asi 134 miliard USD (2,8 bilionu Kč). Vyplývá to z prognózy poradenské společnosti Ernst & Young (EY) a evropského energetického sdružení Eurelectric, na kterou upozornila agentura Bloomberg.

Evropská flotila elektromobilů se do roku 2030 zvýší na 65 milionů vozů ze současných téměř pěti milionů. V následujících pěti letech se pak podle prognózy počty elektromobilů zdvojnásobí.

Rychlé zavádění elektromobilů v Evropě představuje pro energetické firmy dva velké úkoly. Prvním z nich je vybudování sítě devíti milionů nabíječek mimo domovy - podél silnic, na pracovištích a v nabíjecích centrech vozových parků. Podle aktuálního průzkumu BloombergNEF je v Evropě nyní přibližně 445 000 veřejných přípojek.

"Instalace 400 000 nabíječek nám trvala deset let," řekl analytik EY Serge Colle. "Nyní jich budeme potřebovat do roku 2030 v každém roce zhruba 50 .000 a zhruba jeden milion ročně mezi lety 2030 a 2035," dodal. EY odhaduje, že náklady na tuto výstavbu budou 62 miliard USD a dalších 72 miliard USD bude potřeba k instalaci 56 milionů nabíječek do domácností.

Nástup elektromobilů se bude časově shodovat se zvýšením výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, elektrifikací vytápění a růstem extrémního počasí. "Je naprosto zásadní, abychom neseděli se založenýma rukama a nečekali," upozornil generální tajemník Eurelectricu Kristian Ruby. "Tohle je práce na desetiletí," podotkl.

Kromě dohledu nad instalací milionů nabíječek bude muset evropský energetický průmysl zvládnout zvýšené zatížení sítě. Zvláště podél dálničních koridorů, kde budou řidiči očekávat rychlé nabíjení kdykoliv bude třeba. Zvládnutí této nárazové poptávky bude podle Colleho vyžadovat solární systémy a systémy pro skladování energie u nabíjecích stanic.

V městské zástavbě pak EY očekává nárůst poptávky po nabíjení ve večerních hodinách, kdy řidiči přijedou z práce. Poskytovatelé elektřiny tak budou muset zřejmě nabízet pobídky pro řidiče, aby nabíjeli mimo špičku a aby elektřinu z baterií aut vraceli zpět do sítě. To znamená, že domácnosti i automobily budou potřebovat obousměrná nabíjecí zařízení.

