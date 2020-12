Ledovec Marmolada v Dolomitech, místo legendárního ledového města, se podle studie rozpustí do 20 let

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Riccardo Maria Mantero / Flickr.com Za první světové války v ledovci Marmolada vykopali labyrint ledových tunelů rakouští vojáci. Odhaduje se, že tunely se nacházely až v hloubce padesáti metrů. Vojáci se spustili dolů trhlinami a vydlabali dvanáct kilometrů chodeb, které tvořily legendární ledové město. Italskému vojsku se ho nikdy nepovedlo dobít a v roce 1917 byla Itálie nucena stáhnout své vojáky z regionu. Tající led čas od času odhalí nějaké svědectví o válečných dobách.

Podle studie organizace Legambiente se alpské ledovce za posledních 150 let zmenšily o 60 procent, nejhorší je situace na východě Alp. Marmolada, ledovec v Dolomitech na rakousko-Italském pomezí, by se mohl zcela rozpustit za 15 až 20 let, píše se ve studii citované agenturou ANSA.

"Křehká rovnováha ve vysokohorských ledovcových prostředích byla přemožena postupem globálního oteplování," uvádí studie. Odtávání alpských ledovců v Itálii se podle ní výrazně zrychlilo od konce 80. let minulého století. Zpráva nabídla 12 návrhů, jak čelit klimatickým výzvám a vyzvala vládu, aby začala rychle jednat, píše agentura ANSA.

Legambiente je italská nezisková organizace založená v roce 1980. Zaměřuje se na klimatické změny, biodiverzitu nebo obnovitelné zdroje energie. Každý rok vydává zprávu o stavu životního prostředí v Itálii.

Za první světové války v ledovci Marmolada vykopali labyrint ledových tunelů rakouští vojáci. Odhaduje se, že tunely se nacházely až v hloubce padesáti metrů. Vojáci se spustili dolů trhlinami a vydlabali dvanáct kilometrů chodeb, které tvořily legendární ledové město.

Italskému vojsku se ledové město nikdy dobít nepovedlo a v roce 1917 byla Itálie nucena stáhnout své vojáky z regionu. Tající led čas od času odhalí nějaké svědectví o válečných dobách: mrtvého vojáka, sklady potravin, noclehárny sbité z dřevěných trámů, zbraně nebo osobní věci.

