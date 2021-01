Studie: Obnovitelná energie už je hlavním zdrojem elektřiny v EU

Milan G 25.1.2021 12:42

Nejdřív je třeba říct co je Agora Energiewende, Agora Energiewende je think tank podporující Energiewende v Německu. Je financován Stiftung Mercator a Evropskou nadací pro klima. Ember institut už není obyčejná neziskovka, ale neziskový výzkumný ústav, doporučuji kouknou na jejich stránky.



A tak si říkám proč vydávají tak naprostou a zbytečnou studii. Asi jim došly peníze, tak rychle něco zbastlit a eura se už přikutálejí samy. On se vždy nějaký ten obskurní grantík najde, že.

