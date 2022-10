Studie: Výroba elektřiny ze solárních a větrných zdrojů v EU dosáhla rekordu

Pavel Hanzl 19.10.2022 11:06

"Nárůst produkce takto vyrobené elektřiny ušetřil Evropské unii zhruba 11 miliard eur (270 miliard Kč), které by jinak musela vynaložit na nákupy plynu, informovala agentura Bloomberg".



Harapak, čistá lež bruselských idiotů a neumětelů, Vinkler přece všem pořád dokola vysvětluje, že právě grýndýl a OZE jsou příčinou téhle krize a ono je to zase, jak na sviňu, naopak!!!



Čím víc se staví OZE, tím víc plynu z Ruska na zálohy je přece potřeba, to ví i Studnička. A on nejde sem vůbec žádný a cena jde dolů!!! Zase zfalšovaná statistika od eurohujerů a zelených ekomagorů, jak dycky.

