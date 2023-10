Studie: Za 25 let se výrazně zmenšilo 40 procent šelfových ledovců v Antarktidě

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Za posledních 25 let se výrazně zmenšilo 40 procent šelfových ledovců v Antarktidě. Vyplývá to ze studie zveřejněné v časopise Science Advances. V důsledku tání od roku 1997 do roku 2021 podle ní došlo ke ztrátě hmotnosti 71 ze 162 antarktických šelfových ledovců, u 68 z nich byl zaznamenán "statisticky významný" pokles. Evropská kosmická agentura (ESA) to označila za "alarmující" zjištění. Šelfový ledovec se rozkládá na okraji kontinentálního pevninského ledovce a významnou částí leží nad mořskou hladinou. Obklopují antarktický kontinent a pomáhají chránit a stabilizovat ledovce v oblasti tím, že zpomalují jejich odtok do oceánu.

Vědci uvedli, že tyto ztráty přesahují běžné výkyvy šelfových ledovců. Přispívají tak podle nich k důkazům o tom, jak změna klimatu způsobená člověkem ovlivňuje Antarktidu.

"Očekávali jsme, že většina šelfových ledovců prochází cykly rychlého, ale krátkodobého zmenšování a poté pomalu dorůstají. Místo toho vidíme, že téměř polovina z nich se zmenšuje bez známek obnovy," uvedl hlavní autor studie Benjamin Davison, který působí na univerzitě v Leedsu.

Vědci zjistili, že během zkoumaného období přibralo na hmotnosti 29 šelfových ledovců, zatímco hmotnost 62 dalších se nijak výrazně nezměnila. Výzkumníci uvedli, že 48 ledových šelfů ztratilo během 25 let více než 30 procent své hmoty. Klíčovým faktorem tání byly oceánské proudy a větry na západní straně Antarktidy, které tlačily teplou vodu pod šelfové ledovce.

Tání velkých šelfových ledovců uvolňuje do oceánu sladkou vodu, což může působit na oceánskou cirkulaci, uvedla ESA, jejíž radarové satelitní snímky byly ve studii použity.

První údaje zveřejněné minulý měsíc ukázaly, že mořský led, který pokrývá oceán kolem Antarktidy, dosáhl tuto zimu rekordně nízké úrovně. To posílilo obavy vědců, že dopad klimatických změn na jižním pólu se

