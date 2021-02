Zprávu o udržitelnosti vydává 66 procent firem, počet roste

Foto | Austin Distel / Austin Distel / Unsplash Nejvíce zpráv vydávají společnosti ve Švédsku, Španělsku a Francii, data tam sestavuje shodně 98 procent firem.

Zprávu o udržitelnosti v současné době zveřejňují dvě třetiny firem v České republice. Proti roku 2017 jejich počet vzrostl o 15 procent, přesto za dalšími zeměmi zaostávají. Zprávu celosvětově sestavuje 80 procent největších společností. Vyplývá to z 11. ročníku studie KPMG The time has come, kterou má ČTK k dispozici.

Počet firem, které údaje o udržitelnosti zveřejňují, se od roku 2017 zvýšil v celé Evropské unii. Nejvíce zpráv vydávají společnosti ve Švédsku, Španělsku a Francii, data tam sestavuje shodně 98 procent firem. Na Slovensku zprávy vydává 76 procent společností.

Zveřejňování nefinančních ukazatelů se stává podle manažerky KPMG ČR Miroslavy Prokešové normou a podniky, které takové informace nevykazují, zůstávají v menšině. "Firmy by neměly zůstávat stranou a měly by sledovat relevantní nefinanční informace. Jejich reportování je náročný proces a kvalitní zpráva určitě nevznikne ze dne na den," uvedla.

V uplynulých letech podle studie přibylo celosvětově 12 procent společností, které propojují svoji výroční zprávu se zprávou o udržitelnosti. Počet firem, které si nechávají zprávy ověřovat, vzrostl o osm procent.

KPMG zveřejňuje průzkum o nefinančním informování firem od roku 1993, aktuální studie se zúčastnilo 52 zemí. Odborníci ověřili výroční finanční zprávy i zprávy o udržitelnosti nebo společenské odpovědnosti, samostatné zprávy a webové stránky 100 největších firem podle výnosů ve své vlastní zemi. Zahrnuta je i skupina 250 předních společností světa uvedených v žebříčku Fortune Global 500 za rok 2019.

