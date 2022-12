Summit EU pověřil ministry, aby se v pondělí dohodli na cenovém stropu pro plyn

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Bez shody na konkrétních parametrech nouzového omezení cen plynu skončila včera debata prezidentů a premiérů zemí Evropské unie věnovaná receptům na řešení energetické krize. Lídři pověřili ministry energetiky, aby na pondělním zasedání dojednali parametry cenového stropu, s jehož schválením některé země spojily schválení společných nákupů plynu či jeho solidárního poskytování v nouzi. Od Evropské komise chtějí, aby začátkem příštího roku předložila analýzu dopadů reformy energetického trhu, o kterou usiluje kvůli nedávnému rekordnímu růstu cen většina států.

Evropský blok se již od léta snaží najít shodu na parametrech mechanismu, jenž by předešel výraznému zdražování plynu, které negativně ovlivňuje i ceny elektřiny. V srpnu šplhaly ceny plynu krátce i přes 300 eur (asi 7320 Kč) za megawatthodinu (MWh), což vedlo řadu členských zemí k zavedení vlastních nákladných opatření na podporu domácností a firem.

Šéfové států a vlád již na předchozím říjnovém summitu vyzvali k zavedení nouzové cenové brzdy, kvůli rozdílným postojům zemí se to však dosud nepovedlo. Některé státy požadovaly výrazně nižší úroveň ceny, která aktivuje mechanismus zastavující prodej plynu nad cenovým stropem na klíčovém virtuálním trhu Title Transfer Facility (TTF). Malá skupina zemí v čele s Německem naopak dosud zavedení stropu oponovala a chtěla do návrhu prosadit co nejjednodušší automatickou deaktivaci.

České předsednictví přišlo v úterý na mimořádné ministerské schůzce s kompromisním návrhem, který byl podle ministra průmyslu Jozefa Síkely blízko ke schválení. Cena spouštějící mechanismus na TTF se v něm pohybovala okolo 200 eur za MWh, její rozdíl od průměrné globální ceny zkapalněného zemního plynu LNG by zároveň musel být nejméně 35 eur. Lídři dnes jednomyslně vyzvali ministry, aby konečný kompromis uzavřeli v pondělí na dalším jednání.

reklama