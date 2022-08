Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Svaz moderní energetiky podporuje možné oddělení ceny elektřiny od cen plynu. Zároveň ale upozorňuje, že je zapotřebí hledat i další možnosti, které povedou k energetické bezpečnosti. Zkušenosti ze Španělska a Portugalska ukazují, že přes stanovení maximálních cen zemního plynu lze držet nízké ceny elektřiny.

Mimořádná evropská rada pro energetiku se uskuteční v pátek 9. září. Svolal ji ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). Trh s energiemi přestal podle něj fungovat. Evropa podle něj musí oddělit ceny plynu od ceny elektřiny, rada bude projednávat návrh na stanovení maximální ceny plynu, který se využívá pro výrobu elektřiny. Síkela to dnes řekl novinářům. Stanovení maximální ceny plynu je podle něj funkční a méně nákladné řešení, které by mělo srazit ceny elektřiny dolů.

"Hlavním důvodem růstu cen elektřiny je vysoká cena zemního plynu. Zkušenosti ze Španělska a Portugalska ukazují, že přes zastropování cen zemního plynu lze držet nízké ceny elektřiny. Rozpracování možností částečného oddělení vlivu plynu na koncovou cenu elektřiny proto dává smysl. Podle posledních prohlášení se podobným řešením bude zabývat také Rakousko či Německo," uvedl programový ředitel Svazu moderní energetiky Martin Sedlák.

Vláda se podle něj v Česku musí podívat také za horizont současných událostí. "Abychom se zvládli zbavit závislosti na ruském zemním plynu, potřebujeme nejen nákup plynu z jiných zemí, ale především využít také domácí možnosti energetické bezpečnosti. Pokud je zemní plyn Putinovou zbraní vůči Evropě, jsou zateplené domy, solární panely či bioplynové stanice naším štítem. Česko proto potřebuje zajistit takové podmínky, které umožní rychlý růst zdrojů nezávislých na dodávkách z Ruska," uvedl Sedlák.

Klíčem je podle něj rychlá změna stavebního zákona, zajištění možnosti sdílet elektřinu mezi spotřebiteli či zvýšení objemu prostředků v Nové zelené úsporám tak, aby na pomoc dosáhly i nízkopříjmové domácnosti.

Síkela uvedl, že cena plynu vzrostla od června až do dneška z 18 eur za jednu megawatthodinu (MWh) až na zhruba 310 eur na MWh. Uvedl, že rostoucí ceny energií mají více důvodů, vedle války na Ukrajině a omezování dodávek plynu z Ruska je to také například špatná situace jaderných elektráren ve Francii, v provozu je kvůli údržbě a technickým problémům jen asi polovina francouzských jaderných reaktorů. Vliv mají také přírodní vlivy, nelze například spustit některé vodní elektrárny ve světě. To vše způsobuje nedostatek elektřiny.

