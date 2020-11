Svaz: Na přechod tepláren na plyn jsou připraveny desítky miliard korun

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Packa / Wikimedia Commons Teplárny v Česku nyní využívají k výrobě zemní plyn zhruba z jedné čtvrtiny. Během několika let by se měl podíl zemního plynu nejméně zdvojnásobit, vzrůst by měl také objem spalované biomasy a energeticky využívaného odpadu.

Na přechod tepláren z uhlí na zemní plyn jsou připraveny desítky miliard korun, přeměně pomohou peníze z evropských fondů. První dotační výzvy budou vyhlášeny v prvním čtvrtletí příštího roku, uvedl Český plynárenský svaz (ČPS), který k tématu uspořádal on-line konferenci. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) už dříve řekl, že Česko má na transformaci energetiky připraveno víc než 100 miliard korun, také podle něj desítky miliard Kč zamíří právě do teplárenství.

"Jsme připraveni podpořit provozně i investičně přechod tepláren na jiné zdroje a udržet zásobování cenově dostupným teplem. Tuzemská energetika stojí před skutečně zásadními výzvami, jako je dekarbonizace a s ní spojená kompletní transformace teplárenství, v plánu je výstavba nového jaderného bloku a samozřejmě očekáváme další podporu obnovitelným zdrojům energie," uvedl Havlíček.

Plynárenský svaz sdělil, že je potřebné, aby alespoň část peněz na modernizaci tepláren a jejich přechod na zemní plyn získala ČR z evropských fondů. Pouze z tuzemských zdrojů by podle něj částka byla nedostatečná. Svaz dodal, že z takzvaného Modernizačního fondu by mohlo být uvolněno pro přechod tepláren na nízkouhlíkové zdroje zhruba 40 miliard Kč, z Národního plánu obnovy další přibližně 4,5 miliardy Kč. Pokud jde o Modernizační fond, tak v prvním čtvrtletí roku 2021 se dají očekávat první výzvy s termínem pro přijetí žádostí na podzim, dodal svaz.

"V současnosti se více než 60 procent tepla v tuzemských teplárnách vyrábí z uhlí. Odklon od vytápění tímto palivem a transformace tepláren na zemní plyn považuji za jedinou cestu, jak dokážeme splnit nové emisní limity a zároveň zabráníme rozpadu teplárenských soustav," řekl dnes předseda Rady ČPS Martin Slabý. V Česku je zásobována teplem z tepláren podle dostupných informací více než třetina obyvatel.

ČPS a Teplárenské sdružení ČR (TS ČR) letos v létě při podpisu memoranda o spolupráci na budoucí dekarbonizaci teplárenství uvedly, že teplárny v Česku nyní využívají k výrobě zemní plyn zhruba z jedné čtvrtiny. Během několika let by se měl podíl zemního plynu nejméně zdvojnásobit, vzrůst by měl také objem spalované biomasy a energeticky využívaného odpadu, dodaly.

Radek Benčík, výkonný ředitel pro provoz firmy Net4Gas, která je provozovatelem českých plynovodů, dnes uvedl, že transformaci z uhlí na zemní plyn je potřeba plánovat s dostatečným časovým předstihem. Doba realizace připojení teplárny na plyn potrvá podle něj minimálně dva až tři roky podle složitosti případu.

"Urychleně je třeba řešit změnu paliva u menších zdrojů, které potřebují do roku 2023 splnit výrazně zpřísněné ekologické normy. Provoz je konkrétně ohrožen u 19 menších tepláren na uhlí, které bez rychlé reakce nedokážou za tři roky splnit emisní limity. Také cena jimi vyráběného tepla přestane být konkurenční, a to s ohledem na výrazný nárůst cen emisních povolenek. Odpojením zákazníků a jejich přechodem k lokálním zdrojům vytápění se nežádoucí emise přesouvají přímo do obydlených oblastí," uvedl předseda výkonné rady TS ČR Tomáš Drápela.

