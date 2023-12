Svaz průmyslu a obchodu spustil web. Najdete na něm všechno, co potřebujete vědět o zelené transformaci české ekonomiky

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační snímek.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

V následujících letech čeká českou ekonomiku tzv. zelená transformace. Svaz průmyslu a dopravy ČR spustil k tématu speciální webové stránky Zelená transformace . Informuje o tom Svaz průmyslu a dopravy ČR.Stránky by měly sloužit jako rozcestník pro firmy, ale i další zájemce hledající základní informace o klimaticko-energetické transformaci a souvisejících možnostech podpory v ČR i v Evropě. Zároveň by měly pomáhat odstraňovat mýty, které v české společnosti ohledně přechodu na nízkouhlíkové hospodářství kolují.

Návštěvníci webu najdou na jednom místě vysvětlené závazky, které si Česká republika dala v rámci snižování emisí, úspor energie, oběhového hospodářství, a to v naprosté většině oblastí lidské činnosti.

Pro firmy zde pak je podrobný popis programů podpory, které jim s transformací ve vlastním podniku pomohou. Přes rozcestník se pak dostanou i k podrobnějším informacím na webech jednotlivých poskytovatelů podpory.

Najít tyto informace na stránkách odpovědných ministerstev je obvykle složité. Svaz průmyslu a dopravy ČR proto všechny důležité informace k tématu zelené transformace chce shromažďovat na jednom místě a spolu s tím přispět k osvětě v daném tématu.

Jasné a přehledné texty jsou navíc doprovázeny interaktivními grafy, které dané závazky dobře ilustrují. Doposud takový portál v Česku chyběl.

„Zjednodušeně řečeno, díky našemu novému webu už nemusíte číst skoro pětisetstránkovou aktualizaci Vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu. Pro základní orientaci v této oblasti vám bohatě postačí, když si otevřete náš web. Na jednom místě si přehledně, jasně a srozumitelně přečtete vše, co se tolik diskutovaného Green Dealu týká,“ říká Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Právě přechod k nízkouhlíkovému hospodářství je něco, o čem koluje v českém veřejném prostoru stále plno polopravd a mýtů.

„Lidé si často nedovedou představit, co se za zelenou transformací skrývá a jak to ovlivní české hospodářství. Cílem našich stránek je přispět k osvětě v daném tématu. Vysvětlit základní terminologii, do kontextu zasadit cíle, které jako Česká republika máme, a stručně popsat základní legislativu, která se k transformaci váže. Vždy se snažíme odděleně popsat i to, co to znamená pro průmysl, firmy a ČR jako takovou,” dodává Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Web zelenatransformace.cz nabízí čtenářům i přehledné a interaktivní grafy.

V oblasti legislativy naleznou návštěvníci na novém webu obecné závazky k zelené transformaci, detailněji pak přehled současné legislativy k tématu, ale i úplně nové návrhy Evropské komise. V neposlední řadě portál přináší i řadu příkladů dobré praxe z prostředí firem a jejich aktivit, které přispívají ke snižování emisí. Zde se mohou samotné firmy jak inspirovat, tak doplňovat nové příklady z vlastních provozů.

Podniky také mohou využít i platformy pro spolupráci v některých odvětvích. Web Zelená transformace bude živým organismem, na kterém bude Svaz průmyslu a dopravy ČR dále pracovat a obsahově rozvíjet. Na portálu najdete:

● Klimaticko-energetické cíle České republiky

● Dobře ilustrovanou oblast dopravy

● Příklady firem, které již s transformací začaly

● Přehled evropské legislativy k tématu

Webové stránky vznikly v rámci realizace projektu „Podpora národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR“, který je financovaný Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost+ a státního rozpočtu ČR.

reklama